2020-01-16T16:24:35+03:00
Новости компаний

ВТБ запускает VR-ипотеку в Санкт-Петербурге

Сервис позволяет в очках виртуальной реальности оценить все характеристики объекта недвижимости
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
Изменить размер текста:

ВТБ представил в Санкт-Петербурге сервис выбора квартиры на базе технологии виртуальной реальности. Благодаря VR-очкам клиенты могут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Сочи, Краснодаре и Калининграде. В рамках пилотного проекта представлены более 100 аккредитованных объектов банка.

Сервис VR-ипотека позволяет в очках виртуальной реальности оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время виртуального тура клиента сопровождает VR-консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования.

- VR является незаменимым инструментом для выбора объекта недвижимости на этапе строительства. Сервис позволяет в полной мере оценить предложение застройщика и за короткое время ознакомиться с несколькими вариантами без посещения шоу-румов. Мы видим, что VR-ипотека действительно помогает нашим клиентам в принятии решения о покупке квартиры и рассчитываем на интерес к сервису среди жителей Санкт-Петербурга, − прокомментировал начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ Сергей Кульпин.

Воспользоваться VR-ипотекой можно в офисе ВТБ по адресу: Ушаковская набережная, д. 3.

СПРАВКА

Санкт-Петербург стал пятым городом России, где доступен сервис. Ранее в пилотном режиме он был запущен в Москве, Якутске, Красноярске и Екатеринбурге. В декабре 2019 года банк выдал в рамках сервиса VR-ипотеки первый на рынке кредит: сделка по приобретению квартиры в Санкт-Петербурге была оформлена клиентом из Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за теплой зимы в Петербурге на березах распустились бруньки
«Зенит» обнародовал расписание товарищеских матчей на сборах
Трактор протаранил автомобиль на пешеходном переходе в Петербурге
Владельцу Дома Черкасского выписали еще два штрафа за аварийное состояние здания
«Мама - маламут, папа - большой подлец»: В Петербурге ищут дом для трех красивых щенят
Турагенство выплатит петербурженке 183 тысячи рублей за испорченный отпуск
Петербуржцам на зависть: в аэропорту Хельсинки открылись туалеты для собак
На Литейном проспекте появится больше светофоров
Петербуржец, обвиняемый в попытке похищения девочки в Новой Ладоге, сам пришел в полицию
В СИЗО на Арсенальной набережной пытались передать сиреневую кофту с метадоном
На водителя Infiniti, устроившего стрельбу в центре Петербурга, завели дело
Под Мшинской нашли труп грибника с обглоданным черепом
Петергоф вошел в топ-5 самых посещаемых музеев мира в 2019 году
В Петербург приплыли 22 тонны сгоревшей замороженной рыбы
Ушастую сову со сломанным крылом спасли в Петербурге
«Рыдаю и всех обнимаю»: Пассажирка рейса Петербург-Мурманск рассказала о приземлении самолета, где произошла разгерметизация салона
Исторический квартал Сета Солберга в центре Выборга отреставрируют за пять лет
Петербуржцы жалуются на отсутствие путевок в санатории
Поезд из Петербурга в Крым стал ходить в два раза реже
Петербургские автомобилисты предупреждают о новой схеме мошенничества
На Крещение в Ленобласти подготовят 40 купелей
Мигрант из Мурино убил местного жителя и закопал его на берегу Охты
Полиция задержала бандитов с автоматами, угнавших Land Rover
Школьникам - бесплатное питание, блокадникам - выплаты без исключений
Петербургский студент 2 года насиловал 13-летнего мальчика