Готовим плавсредства: Спасатели рассказали, как в Петербурге идет подготовка к Крещению

В Петербурге готовятся к православному празднику Крещения, который приходится на 19 января. По традиции тысячи верующих горожан не только приходят на службы, но окунаются в так называемые иордани. Однако в этом году прорубей в виде креста не будет – на водоемах нет льда. Эта зима в Петербурге выдалась аномально теплой. Несмотря на это в городе для верующих оборудуют около 30 купелей. Как и всегда, дежурить на них будут спасатели. Однако из-за отсутствия льда в этом году им придется приготовить катера. Следить за порядком и безопасностью они будут не только по официальным «адресам» купелей, но и в местах, где возможны несанкционированные купания.

– В каждом месте, которое было заявлено в районных администрациях, будут дежурить спасатели, водолазы с соответствующим оборудованием, – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин. – С учетом отсутствия льда у нас созданы мобильные группы, которые будут проезжать по водоемам города. В том числе для того, чтобы выявлять места, где люди будут самовольно нырять.

О том, что погода скорректировала планы, рассказал врио начальника поисково-спасательной службы Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Багоцкий. Он отметил, что к Крещению пришлось подготовить необходимое количество обычно не нужных зимой плавсредств.

Ежегодно в Крещение в Северной столице выстраиваются очереди у купелей. При этом настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» иерей Богдан Полевой призвал горожан не путать омовение с моржеванием. Главным для верующих в этот день является все-таки поход на службу. А после чина освещения воды можно взять ее с собой домой.

Главная купель по традиции расположится у Петропавловской крепости.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Что касается ныряния в купели – это всего лишь обряд. Это не церковное таинство. И церковь не воспрещает этот обряд, но и не призывает активно исполнять его. Окунаться в купель я призываю только тех, кто действительно разделяет и понимает смысл этого праздника, – отметил иерей Богдан Полевой. – И хочу напомнить, что погружение в купель в этот день не «смывает» никаких грехов.

Кроме того, без подготовки нырять в холодную воду горожанам тоже не советуют ни церковь, ни врачи. Подходить к этому надо с умом и в первую очередь подумать о здоровье.

– Польза однократного погружения в ледяную воду сомнительная. Рекомендовать обряд мы можем только людям, которые имеют опыт закаливания, – объяснил профессор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Евгений Зиновьев. – И категорически не стоит делать это людям, которые имеют какие-либо болезни.

Врачи советуют окунаться в ледяную воду только подготовленным и закаленным людям.Фото: Артем КИЛЬКИН

В первую очередь речь идет о гипертониках, о людях с болезнями сердца, хроническими заболеваниями дыхательных путей, кожными недугами и другими. Тем, кто все же рискнет окунуться в купель, важно будет сразу же после этого одеться в теплые вещи. Хотя и крещенских морозов к празднику не ожидается. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По предварительному прогнозу, в окрестностях Петербурга и в Ленобласти столбик термометра может дойти до -1 градуса. В городе будет чуть теплее.

НА ЗАМЕТКУ

Праздничные богослужения пройдут 18 и 19 января по всех храмах Петербурга. Главная иордань по традиции расположится в акватории Невы на пляже Петропавловской крепости. Там 19 января в 12:30 митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит Чин Великого освящения воды. Чуть раньше, в 10:00 владыка проведет праздничную Божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе.

Накануне, в Крещенский сочельник, 18 января в 10:00 митрополит Варсонофий совершит Божественную литургию с чином освящения воды в Казанском кафедральном соборе. А в 17:00 – Всенощное бдение, храм Богоявления Господня на Гутуевском острове.

Где можно купаться на Крещение в Санкт-Петербурге: адреса купелей