Семен Альтов: Без чувства юмора в нашей стране делать нечего

«МЫ С ЖЕНОЙ КАК ОДИН ОРГАНИЗМ»

- Семен Теодорович, где будете отмечать день рождения?

- 50, 60 и 70 лет я отмечал на сцене в Петербурге, но в этом году мы уехали и сейчас находимся с женой в Риме. В день рождения мне, конечно, будут звонить. И я, конечно, составлю список тех, кто не позвонил. С этими людьми я буду разбираться отдельно.

- Чем занимаетесь в Риме? Что смотрите, что нравится?

- Мы с женой здесь не первый раз, уже шестой или седьмой. Даже сами римляне, думаю, не знают всех тайн этого города. Тут можно гулять бесконечно, случайно заглянуть в какую-нибудь подворотню или парадное и остолбенеть от росписи Рафаэля. Недавно мы три часа ходили с очень хорошим гидом. Ног не чувствовали, но голова была полна впечатлений. Потрясающе совершенно!

- Как собираетесь отмечать юбилей? Вдвоем с Ларисой Васильевной?

- Да, вдвоем. Пойдем в какой-нибудь ресторанчик. Тут их много. Выпьем, поедим. Она меня поздравит, я скажу ей спасибо. Примем поздравления по телефону - и все. Не в первый же раз. Лариса тут посчитала, что мы с ней 49 лет вместе.

- Обалдеть!

- Да вот мне тоже иногда хочется обалдеть. Как мы за такое количество лет не убили друг друга? Я писал в одной из реприз, что с годами супруги становятся как сиамские близнецы: один съел немытое, пронесло второго. Так и мы - живем как один организм.

Семен Альтов с женой Ларисой Васильевной.Фото: Тимур ХАНОВ

- 75 - серьезная цифра. Интересно, на сколько лет вы себя ощущаете?

- Трудно сказать. Я человек не умный и уже никогда им не стану. Но моя наивность помогает мне делиться с людьми тем, что я не понимаю в окружающем мире, и иногда получается смешно. Цифра 75 мне не очень нравится, хочется поменять местами пятерку с семеркой.

- Изменилось как-то с позиции возраста ваше отношение к жизни и к юмору?

- Где-то у меня про это было. С возрастом лестницы становятся круче, алкоголь крепче, а женщины моложе. С возрастом начинает болеть практически все и желание только одно: чтобы это продолжалось как можно дольше. А если серьезно: нет, не изменилось. Что я делал, то и делаю. Свое место в жанре занял. Без чувства юмора в нашей стране делать нечего. Юмор помогает выживать. И когда на своих концертах я вижу, как люди в зале смеются, понимаю, что снимаю их напряжение на кое-то время. Работаю громоотводом. Мне это нравится.

«ДО СВАДЬБЫ ПИСАЛ СТИХИ»

- Вы как-то сказали, что никогда никому не подражали и шли своим путем. Сейчас уже понятно, куда вы двигались?

- До 25 лет я был совершенно нормальным человеком. Никаких позывов к юмору и сатире у меня не наблюдалось. А потом что-то случилось. То есть даже не что-то, а конкретно случилась моя женитьба. До этого я, как и многие юноши, писал стихи.

Никогда не было задачи рассмешить. Я лишь хотел показать смешные стороны жизни. Юмор у меня осмысленный, что, конечно, значительно снижает аудиторию. Кроме того, между строк присутствует видеоряд, который понятен только при хорошем воображении. Просто реприз, состоящих из смешных фраз, у меня нет. Ситуационный юмор.

- Откуда вы знали на старте, что нужно заниматься не злободневными темами, а писать о вечном?

- Мне никогда не было интересно заниматься злободневным. Это не мое. Несмотря на мрачное лицо и утробный голос, я человек достаточно добродушный. А за добро надо платить, и я за него плачу тем, что у меня получается.

- Можете назвать тех, кто так или иначе оказал влияние на вас и ваше творчество.

- Моя юность прошла в советские времена. Мы читали книги, которые еще нужно было достать. Мое поколение впитало в себя весь золотой фонд русской и зарубежной литературы. Я прочел и Булгакова, и Чехова, и Гоголя. Очень нравились Генрих Бель и Фолкнер. В некоторых случаях приходилось себя пересиливать. Не каждая книжка была простой для восприятия. Но когда я себя пересилил и вчитался, то начал получать невероятное удовольствие. Это так же как с музыкой и живописью. Человек не понимает. Не интересно ему. Начни интересоваться, начни смотреть и слушать. Чтобы получить удовольствие от чего бы то ни было, нужно затратиться, а не делать вид. Как некоторые девушки, стоя под картиной Рембрандта, просят, чтобы их сфотографировали.

РИТМ ВРЕМЕНИ

- Чувство юмора - это врожденное качество или его можно воспитать?

- Это как музыкальный слух: либо есть, либо нет. Но если есть какие-то минимальные зачатки и определенная среда, то вырастают вот такие, как Ваня Ургант. При этом человек, став профессионалом, постоянно практикуется в словесном остроумии и достигает высот. Главное - постоянно быть в тренаже. Это приносит результат.

У Семена Теодоровича была традиция - отмечать юбилей с друзьями на сцене в Петербурге. В этот раз он решил традицию нарушить. Фото: Стас ЛЕВШИН

- Ваши близкие, супруга, сын, внуки, заразились от вас этим чувством?

- Со мной без чувства юмора жить невозможно. Даже жившие у нас в разное время королевские пудели его проявляли. А у внуков с этим вообще все в порядке.

Сын Павел занимается серьезным бизнесом, при этом он в отличие от меня умеет рассказывать смешные истории в компании. Старшая внучка Катя окончила театральный институт и сейчас реализует себя как сценограф. Уже выпустила два спектакля в Театре на Фонтанке и в Театре на Васильевском. Она очень хорошо рисует, имеет свой почерк. Варя учится в университете на экономиста, но при этом замечательно поет. Каждый раз вышибает у меня слезу. Есть что-то в ее голосе, берет за душу. Младший Вася еще учится в школе, но тоже может пошутить так, что заставит меня улыбнуться. Не знаю, дал ли им еще что-то, кроме юмора, но этим талантом они все наделены точно.

- Вы чувствуете ритм времени?

- У меня есть рассказ «Взятка», написанный давно. Михаил Жванецкий назвал его лучшим юмористическим рассказом советского периода. Народ хорошо знал и любил эту историю. И внимательно слушал, несмотря на хронометраж в девятнадцать с половиной минут.

Я и сейчас этот рассказ читаю, сократив его до восьми минут. И все равно он слишком длинный для сегодняшнего дня. Время набирает скорость, и все становится короче - от эсэмэсок до человеческих отношений. Все на бегу. Зато на Ютубе можно собрать миллионные просмотры. У меня есть такое количество просмотров некоторых выступлений. Стараюсь ритмически не отставать от времени.

КСТАТИ

Избранное из выступлений Семена Альтова

А где остальные?

Мужик во время полового акта дает путевку в жизнь ста миллионам сперматозоидов. Но в лучшем случае лишь один из них достигает цели и дает потомство. А где остальные?

При удачном раскладе каждый из нас мог бы заселить целую планету. Да тот же Сатурн. Приезжаешь, и вся планета хором: «Папка приехал!»

Женитьба - финиш любви

Женитьба - финиш любви. Все, о чем мечтал, - все твое с головы до пят. Ночью и днем. Хочешь, не хочешь. С годами супруги становятся как сиамские близнецы: один съел немытое, пронесло второго.

Кто ты?

Смотрю в зеркало после вчерашнего. Мама родная, китаец! Глаза-щелочки, рожа желтая. Опохмелился, считай, поменял национальность. Глаза из орбит повылазили - итальянец! Перед сном кровь играет, приглашаю даму. Крутую не потяну, беру простенькую. А чтобы она похорошела, как в анекдоте, - пьешь, пьешь, пьешь… И вот красавица раздевается… При виде белья испанец проснулся! Как бык - на красное, так я - на ее нижнее. Утром в зеркале снова китаец. Сколько национальностей перемешано в одном человеке.