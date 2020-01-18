2020-01-18T10:21:13+03:00
Спорт

Украинский клуб уволил футболиста, который съездил к родным в Петербург

В руководстве команды заявили, что футбол сейчас, к сожалению - политика
Петр КИБЕР
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Фото из Эрмитажа стоили украинскому футболисту контракта с его клубом. Фото: instagram.com/igorsikorskiyФото из Эрмитажа стоили украинскому футболисту контракта с его клубом. Фото: instagram.com/igorsikorskiy
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Поездка к родственникам в Санкт-Петербург стоила работы лучшему бомбардиру украинского футбольного клуба «Агробизнес» из Волочиска (Хмельницкая область), выступающего во второй по силе лиге страны. После того, как Игорь Сикорский опубликовал в своем «Инстаграме» фото у Эрмитажа, руководство команды решило разорвать с ним контракт.

- Жаль, но сегодня футбол является политикой. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается. Игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал клуб, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины. Сикорский же в экипировке нашей команды отдыхал в России. ФК «Агробизнес» считает это недопустимым, - сообщается в заявлении пресс-службы на сайте клуба.

Сам же Сикорский, забивший в текущем чемпионате Первой украинской лиги восемь мячей в 19 играх, заявил, что удивлен случившемуся и очень сожалеет.

- Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы знал, что вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то понятно, что об этой поездке я бы и не задумывался, - рассказал игрок изданию Sport Arena.

После того, как Игорь Сикорский опубликовал фото в своем "Инстаграме", клуб тут же его уволил. Фото: fcab.com.ua

После того, как Игорь Сикорский опубликовал фото в своем "Инстаграме", клуб тут же его уволил. Фото: fcab.com.ua

При этом футболиста возмутил факт, что другие известные украинцы спокойно ездят в Россию и ничего не происходит, а к нему отнеслись так строго.

- У меня шок. Почему, когда Андрей Шевченко во время конфликта посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало такую бурную реакцию? Усик (боксер Александр Усик - прим.ред.) провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ, - отмечает Игорь Сикорский.

Впрочем, спорить с решением клуба он не собирается и готов принять его полностью. Как будет дальше развиваться его игровая карьера, нападающий пока не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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