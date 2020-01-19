Операция «снюс»: «Комсомолка» проверила, исчезли ли из продажи в Петербурге опасные никотиновые смеси

Депутаты Петербурга предложили наказывать за продажу школьникам «бестабачных снюсов». Законопроект предполагает установить в городе штрафы. За торговлю для несовершеннолетних никотиновыми смесями граждане могут поплатиться суммой от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам предлагают штраф от 10 до 20 тысяч, а юрлицам – от 30 до 50 тысяч рублей. «Комсомолка» решила проверить, есть ли на прилавках Петербурга небезопасная продукция.

Пока на рынке «снюсов» было тихо, приобрести их можно было в табачных лавках, ларьках, в соцсетях и на специализированных сайтах. Отправляемся в магазин недалеко от метро «Сенная площадь» и спрашиваем «снюс». Продавец уверенно отвечает:

– Нет, у нас этого нет. Раньше продавали, сейчас запрещают.

Действительно продажа подобных никотиновых смесей сейчас под вопросом – о «снюсах» с опаской последние месяцы говорят на каждом шагу. Это некурительный табак в виде леденцов и пастилок, который рассасывают или кладут под губу. Он распространен в Швеции и Норвегии. В России он запрещен. Однако есть его опасные аналоги, которые фактически обходили закон. Речь идет о «бестабачных снюсах», которые содержат никотин и его производные, а табака в них нет. Их у нас активно и продавали.

Губернатор Ленобласти запретил продавать детям никотиновые конфеты. Фото:instagram.com/drozdenko_au

– Баночка стоила около 300 рублей. В ней пакетики маленькие – от 13 до 20 штук в коробке было, – рассказывает продавец.

«Леденцы» производители снабжают фруктовыми вкусами, а баночка и вовсе выглядит как коробка из-под монпансье. Поэтому такая альтернатива сигаретам быстро завоевала популярность у подростков – в том числе в Петербурге.

– Раньше приходили часто за ним, в основном молодые совсем, – добавляет продавец.

В подобных бестабачных «конфетках» доза никотина просто огромная – как если бы человек выкурил сразу несколько пачек сигарет. После того как по всей стране ими стали травиться школьники, ситуацию перед Новым годом взялись разрешить на федеральном уровне. Но закон еще не принят. Однако не дожидаясь Госдумы, отрегулировать продажу никотинсодержащей продукции уже сейчас взялись многие регионы на местном уровне. Например, в Ленобласти продажа подобных бестабачных «конфет» уже незаконна. Еще до Нового года, 27 декабря, губернатор региона Александр Дрозденко подписал распоряжение соответствующее распоряжение для региона. «Последней каплей» скорее всего стало отравление восьми школьников в деревне Гарболово в Ленобласти от сосательного табака. Что касается Петербурга, здесь запрет пока только в качестве инициативы – ее еще предстоит обсуждать.

Получается, пока «бестабачные снюсы» в Петербурге не находятся вне закона. Однако эксперимент с попыткой их приобрести у нас провалился и в других ларьках города. Тоже самое, что и на Сенной, повторилось в Купчино, у метро «Улица Дыбенко» и на Петроградке.

– Мы не продаем, снюса нет. Их запретили, – отвечали продавцы.

В Ленобласти нашли склад с 9 тоннами никотинового снюса. Фото: Роспотребнадзор ЛО.

Впрочем, купить никотиновые смеси можно и в интернете. В соцсетях есть сотни групп, предлагающих приобрести «бестабачные снюсы». Мы нашли несколько с доставкой по Петербурге. Однако и там, как выяснилось, пока решили повременить с «конфетками».

«Продажи временно приостановлены! Решение о возобновлении продажи продукта на территории Российской Федерации будет принято только после разработки Государством всех стандартов для никотиновых паков и получения нами всех необходимых документов на продукцию от производителей», – сообщили в одной из групп в соцсети.

СКАЗАНО

Председателя Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров:

– Петербургский парламент ведет последовательную работу по созданию законодательной базы города, обеспечивающей эффективную охрану здоровья подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Законопроект, предусматривающий запрет на продажу никотиносодержащей продукции детям, – очень важный шаг на этом пути.

Речь прежде всего идет о так называемых «бестабачных снюсах» – разнообразных смесях, в которых нет табака, запрещенного к продаже несовершеннолетним, но присутствует никотин. Порой в катастрофических высоких дозах, поскольку их рецептуру никто не контролирует. Такие препараты зачастую продаются под видом пастилок и фруктовых конфет практически без ограничений. Фактически – это легальный способ для безответственных торговцев обойти запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним. И мы видим, с какой настойчивостью мода на снюсы внедряется в молодежную среду.

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