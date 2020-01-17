Спикер ЗакСа Ленинградской области примет участие в подготовке поправок в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин определился с членами рабочей группы, которой предстоит подготовить поправки в Конституцию РФ. В ее состав вошли 75 человек. Среди них члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, руководители благотворительных фондов и общественных организаций, деятели науки, культуры и спорта. Одним из тех, кто занял место в команде, стал председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Глава государства уже подписал соответствующее распоряжение. Спикер парламента 47-го региона рассказал, что в ближайшее время все члены группы встретятся в Москве с Владимиром Путиным, чтобы определить порядок работы.

- Думаю, восемь спикеров региональных парламентов, которые вошли в состав рабочей группы, будут ответственны за подготовку предложений по обеспечению конституционных основ для эффективной работы муниципальной власти, выстраивания системы взаимоотношений разных уровней власти с федеральным центром, - отметил Сергей Бебенин. - У Ленинградской области наработан опыт в этой сфере, мы неоднократно выступали с предложениями на федеральном уровне.

Прежде Сергей Бебенин прокомментировал поручения, прозвучавшие в Послании президента Федеральному собранию. Он сказал, что в своем обращении глава государства поднял темы, важные для всего населения.

- Самая значимая часть - задачи по реализации социальной политики в сфере поддержки семей, здравоохранения, образования, демографии, - поделился Сергей Бебенин. - В Ленинградской области будем обеспечивать решение этих вопросов как на уровне законодательства, так и на уровне программы партии «Единая Россия».

Также он отметил, что в Ленинградской области ведется активная работа по озвученным президентом направлениям. Например, в регионе действует программа регионального материнского капитала, а в прошлом году был увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка.