Женщина хочет ради наследства зарегистрировать брак с возлюбленным, который погиб через три дня после помолвки

Практически каждая девушка мечтает выйти замуж и обзавестись семьей. Однако редко можно услышать, что какая-то леди хочет связать себя узами брака с мертвецом. В Петербурге такая дама появилась.

До недавнего времени у девушки было все: состоятельный 54-летний жених, походы в рестораны и даже помолвочное кольцо с бриллиантом. Но к несчастью, мужчина неожиданно умер спустя три дня после того, как сделал своей возлюбленной предложение. Девушка погоревала, да решила обратиться в суд, чтобы все-таки завершить начатое и выйти замуж… хоть и за мертвеца.

Состоятельный возлюбленный девушки умер через три дня после того, как состоялась помолвкаФото: СОЦСЕТИ

- Мужчина подарил ей кольцо, влюбленные даже успели выбрать день свадьбы, но в планы вмешалась смерть. Невеста, однако, не считает это преградой для замужества, ведь на кону – наследство: недвижимость в Петербурге и деньги на разных счетах, - анонимно рассказали близкие к истории люди.

Правда у мечтательной девушки есть конкуренты – родственники умершего, которые тоже рассчитывают на наследство.

Но невеста не одинока. На ее стороне двоюродная сестра покойного. Она считает, что ее брат действительно хотел жениться на девушке. А так как это было его предсмертное желание, то последнюю волю усопшего необходимо выполнить.

Сегодня такая практика существует в некоторых странах. Например, посмертный брак является законным во Франции, Судане и Китае.