2020-01-17T16:44:23+03:00
Общество

Выйти замуж за труп: эксперт рассказал, удастся ли петербурженке заключить брак с покойником ради богатого наследства

Судебное заседание назначено на понедельник - по словам юристов, случай для России беспрецедентный
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
По словам собеседников издания, девушка хочет выйти замуж за покойника ради богатого наследства.По словам собеседников издания, девушка хочет выйти замуж за покойника ради богатого наследства.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Не так давно мы писали о весьма необычной и, можно даже сказать, пикантной ситуации, затронувшей одновременно Липец и Санкт-Петербург. Уроженка города на Неве Алена Паноа (все имена изменены - прим.ред.) всерьез намерена выйти замуж за… покойника – липчанине Валентине Шаврине, умершем некоторое время назад. Светлые чувства тут, впрочем, скорее всего, ни к чему – как говорят источники, близкие к семье, девушкой движет желание претендовать на часть богатого наследства, которое оставил после себя покойный. Правда, по словам экспертов, шансы у нее мизерные.

История вкратце: Алена и Валентин жили гражданским браком в течение последних пяти лет. Хотели пожениться и даже полмолвились, но через три дня после помолвки мужчина скоропостижно скончался. Елену это, впрочем, не остановило. Действовать «досрочная вдова» решила через Липецкий районный суд – заявление туда отнесла сестра покойного Оксана Музыченко. Отнесла – и поставила служителей Фемиды в тупик.

Добиваться своего девушка решила через суд - и повергла служителей Фемиды в шок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Добиваться своего девушка решила через суд - и повергла служителей Фемиды в шок.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сказать по правде, с таким случаем мы столкнулись впервые, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – И подозреваем, что в принципе по России никогда ничего подобного не было.

Тем не мене заявление в суде приняли, зарегистрировали по всей форме и назначили заседание на будущий понедельник. Впрочем, эксперты уже заранее берутся предсказать его исход.

- Нет, ничего из этого не выйдет, - уверен юрист, член Общественного совета при Росздравнадзоре Алексей Старченко. – Брак – союз живых людей. С трупом его заключить невозможно.

По словам Старченко, момент заключения брака – это момент, когда человек в ЗАГСе говорит «да» и ставит свою подпись в книге регистрации.

- Как он, будучи мертвым, все это проделает? – недоумевает эксперт. - А все остальное – устные, письменные обещания, обмен кольцами и прочее – никакой законной силы не имеет.

Впрочем, у предприимчивой девушки все же есть шанс остаться при наследстве: для этого нужно каким-то образом доказать, что у нее с покойным за пять лет успело образоваться совместно нажитое имущество. Или, как вариант, его родственники, осознавая серьезность несбывшихся намерений, могут отказаться от своей доли в ее пользу.

Как бы то ни было, чем закончится эта любовная история с мрачным оттенком – узнаем уже совсем скоро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина хочет ради наследства зарегистрировать брак с возлюбленным, который погиб через три дня после помолвки

Однако на большие деньги мужчины рассчитывает не только петербурженка, но и его многочисленные родственники (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
Продавца бургеров, арестованного за наркотики, подозревают в развращении школьницы
К 2023 году в Петербурге в пять раз вырастет число электробусов
Филиал Русского музея откроется в Ханты-Мансийском автономном округе
Московский «Метрогипротранс» получил разрешение на изыскания под строительство ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой поляны»
В состав нового правительства России могут войти два чиновника из Петербурга
Пулково установил рекорд по количеству обслуженных пассажиров
Пенсионерку сбил локомотив в Ленобласти, а она отделалась ушибами
Суд взыскал 40 тысяч рублей со школы, где дежурный старшеклассник избил ученицу
В кафе мужчина разбил кружку о голову петербуржца и осколком порезал ему горло
Адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов рублей в Петербурге
У пьяной женщины-продюсера из Москвы в петербургском такси украли «Айфон»
Девушка на Hyundai влетела в черную трубу в Петербурге
21-летний парень, сделавший ребенка 15-летней школьнице, будет отвечать по закону
Пользователи соцсетей осудили петербурженку, смеявшуюся над девушкой, стоящей на карнизе дома
В Карелии мужчина обокрал общественный туалет, а деньги пропил
Порнографические фото получила 9-летняя петербурженка от незнакомого турка
Петербуржец ударил инкассатора палкой по голове и убежал
Над Невой раздастся «Гудок Прорыва»
Пассажир рейса Калининград-Петербург курил в самолете и матерился при детях
Петербург вошел в ТОП-5 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
За 15 дней нового года в Петербурге погибли 9 пешеходов
СМИ: Половину «Галереи» продали за 30 миллиардов рублей
С 18 января до Сосново вместо двух электричек пустят «Ласточки»
Погода в Санкт-Петербурге: в пятницу до +5, а в выходные около ноля и с небольшим дождем
Собака-путешественница, исколесившая в поисках хозяина Петербург и Ленобласть, заболела и не хочет есть
В Петергофе тракторист решил прибрать ковшом лужи, устав ждать снег
На Выборгском шоссе маршрутка насмерть переехала лежачего пешехода