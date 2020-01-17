Выйти замуж за труп: эксперт рассказал, удастся ли петербурженке заключить брак с покойником ради богатого наследства

Не так давно мы писали о весьма необычной и, можно даже сказать, пикантной ситуации, затронувшей одновременно Липец и Санкт-Петербург. Уроженка города на Неве Алена Паноа (все имена изменены - прим.ред.) всерьез намерена выйти замуж за… покойника – липчанине Валентине Шаврине, умершем некоторое время назад. Светлые чувства тут, впрочем, скорее всего, ни к чему – как говорят источники, близкие к семье, девушкой движет желание претендовать на часть богатого наследства, которое оставил после себя покойный. Правда, по словам экспертов, шансы у нее мизерные.

История вкратце: Алена и Валентин жили гражданским браком в течение последних пяти лет. Хотели пожениться и даже полмолвились, но через три дня после помолвки мужчина скоропостижно скончался. Елену это, впрочем, не остановило. Действовать «досрочная вдова» решила через Липецкий районный суд – заявление туда отнесла сестра покойного Оксана Музыченко. Отнесла – и поставила служителей Фемиды в тупик.

Добиваться своего девушка решила через суд - и повергла служителей Фемиды в шок.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сказать по правде, с таким случаем мы столкнулись впервые, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – И подозреваем, что в принципе по России никогда ничего подобного не было.

Тем не мене заявление в суде приняли, зарегистрировали по всей форме и назначили заседание на будущий понедельник. Впрочем, эксперты уже заранее берутся предсказать его исход.

- Нет, ничего из этого не выйдет, - уверен юрист, член Общественного совета при Росздравнадзоре Алексей Старченко. – Брак – союз живых людей. С трупом его заключить невозможно.

По словам Старченко, момент заключения брака – это момент, когда человек в ЗАГСе говорит «да» и ставит свою подпись в книге регистрации.

- Как он, будучи мертвым, все это проделает? – недоумевает эксперт. - А все остальное – устные, письменные обещания, обмен кольцами и прочее – никакой законной силы не имеет.

Впрочем, у предприимчивой девушки все же есть шанс остаться при наследстве: для этого нужно каким-то образом доказать, что у нее с покойным за пять лет успело образоваться совместно нажитое имущество. Или, как вариант, его родственники, осознавая серьезность несбывшихся намерений, могут отказаться от своей доли в ее пользу.

Как бы то ни было, чем закончится эта любовная история с мрачным оттенком – узнаем уже совсем скоро.

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