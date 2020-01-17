«И зарплату можно еще ниже»: Сергей Шнуров в стихах дал напутствие новому премьер-министру России
Новая фигура премьер-министра России не дает покоя политическим экспертам, которые гадают, каким будет состав правительства, первые шаги его главы и т.д. Но и звезды шоу-бизнеса не остаются в стороне от изменений в жизни страны. Так, с наставлением Михаилу Мишустину выступил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Свой стих он зачитал на камеру и опубликовал в «Инстаграме».
- От меня, как обывателя и тоже сочинителя для Лепса песен, в меру:
«Пусть образование уничтожит,
Нам и медицина ни к чему же,
И зарплату можно еще ниже.
Пусть всем будет несравненно хуже -
Речь же о России и престиже!
Я готов на пенсию хоть в сто лет,
Сколько бы не переубеждали,
Об одном мое сердечко колет,
В Евровидении давно не побеждали.
Соберемся ж против евродряни,
Люди, поднимайтесь. Все, пора.
Русский гимн на конкурсе пусть грянет!
И взлетят ушанки-шапочки. Ура!»
И в этом же посте Шнуров написал еще одно восьмистрочное творенье:
- Зашипят за океаном кобры,
Наморозят санкции из льдов.
Лишь бы внуки вспоминали добрым
Словом, певческие подвиги дедов...
Вдоль трубы пакетик ветер гонит.
Через много-много-много лет,
А в земляночке на мусор-полигоне.
Распивают «Рюмку на столе».
Таким образом солист «Ленинграда» дважды намекнул на то, что Михаила Мишустина называют автором двух песен певца Григория Лепса.
Напомним, что новый премьер-министр появился у России 16 января. За день до этого, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Сразу после него Правительство России вместе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место и был назначен Михаил Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU