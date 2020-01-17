«И зарплату можно еще ниже»: Сергей Шнуров в стихах дал напутствие новому премьер-министру России

Новая фигура премьер-министра России не дает покоя политическим экспертам, которые гадают, каким будет состав правительства, первые шаги его главы и т.д. Но и звезды шоу-бизнеса не остаются в стороне от изменений в жизни страны. Так, с наставлением Михаилу Мишустину выступил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Свой стих он зачитал на камеру и опубликовал в «Инстаграме».

- От меня, как обывателя и тоже сочинителя для Лепса песен, в меру:

«Пусть образование уничтожит,

Нам и медицина ни к чему же,

И зарплату можно еще ниже.

Пусть всем будет несравненно хуже -

Речь же о России и престиже!

Я готов на пенсию хоть в сто лет,

Сколько бы не переубеждали,

Об одном мое сердечко колет,

В Евровидении давно не побеждали.

Соберемся ж против евродряни,

Люди, поднимайтесь. Все, пора.

Русский гимн на конкурсе пусть грянет!

И взлетят ушанки-шапочки. Ура!»

И в этом же посте Шнуров написал еще одно восьмистрочное творенье:

- Зашипят за океаном кобры,

Наморозят санкции из льдов.

Лишь бы внуки вспоминали добрым

Словом, певческие подвиги дедов...

Вдоль трубы пакетик ветер гонит.

Через много-много-много лет,

А в земляночке на мусор-полигоне.

Распивают «Рюмку на столе».

Таким образом солист «Ленинграда» дважды намекнул на то, что Михаила Мишустина называют автором двух песен певца Григория Лепса.

Напомним, что новый премьер-министр появился у России 16 января. За день до этого, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Сразу после него Правительство России вместе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место и был назначен Михаил Мишустин.