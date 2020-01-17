Во время операции по омоложению хирург вспорол пациентке глазные мышцы и «наградил» ее косоглазием

Косоглазие, тянущие боли, двоение в глазах, рубцы верхних век – таким «букетом» осложнений закончился для петербурженки поход к пластическому хирургу. Четыре года женщина обивала пороги врачей разных клиник, чтобы вернуть себе нормальную внешность и ясный взгляд.

ОМОЛОЖЕНИЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Как рассказали «Комсомолке» в адвокатском агентстве, которое защищало интересны пострадавшей в суде, почти четыре года назад Надежда Тихомирова (имя изменено – прим.ред.) обратилась в Санкт-Петербургский институт красоты, чтобы сделать себе периорбитопластику – омолодить кожу на веках. Процедура недешевая – полтора часа работы хирурга стоят 88 000 рублей. Но в итоге бедная женщина не только деньги потратила впустую, но и вместо нового подтянутого и свежего личика получила множество серьезных проблем.

Исправлять недоделки предыдущего хирурга петербурженке пришлось в других клиниках.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как выяснилось в дальнейшем, хирург, который оперировал Надежду, допустил грубую ошибку, - отмечает руководящий партнер агентства Ольга Зиновьева. – Из-за этого у пациентки возникло ярко выраженное косоглазие. Любые движения глаз стали попросту невозможны: при попытке посмотреть вправо, влево, вверх или вниз она испытывала сильнейшие тянущие боли. Поэтому смотреть она могла исключительно перед собой – только так их получалось хоть немного унять.

Оказалось, что хирург повредил Надежде нижние косые мышцы глаз – ни как раз отвечают за подъемы и повороты глазного яблока. Тем не менее все многочисленные просьбы женщины исправить ошибки и вернуть ей возможность жить без постоянной боли он проигнорировал. Лечиться (и, разумеется, вновь за свой счет) пострадавшей пришлось в других клиниках. А поскольку время шло, проблемы копились – и до сих пор их не удалось решить в полном объеме.

- По моим наблюдениям, недобросовестным пластикам свойственно высмеивать пациентов, когда они недовольны, - отмечает Зиновьева. - А также максимально долго убеждать пациента в том, что это реабилитация и носит временный характер, до тех пор, пока с последствиями не станет труднее бороться.

Добиваться правды женщине пришлось черед суд.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАПОЗДАЛАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

Отчаявшись искать правды мирными методами, Надежда обратилась в суд. Разбирательство длилось долго, но в итоге служители Фемиды встали на сторону пострадавшей: 15 января 2020-го года Санкт-Петербургский городской суд полностью удовлетворил требования, которые она выставила к клинике. В общей сложности горе-эскулапы теперь должны выплатить Надежде почти 2 480 000 рублей, из которых 834 000 – возмещение расходов на лечение, 500 000 – компенсация морального вреда, 320 000 – неустойка и еще 820 000 – штраф за отказ решить конфликт в добровольном порядке.

Сам врач, который оперировал Надежду - пластический хирург Андрей Андреищев (в Санкт-Петербургском институте красоты он, к слову, уже не работает – ушел в другую клинику) прокомментировать ситуацию отказался. Отметил лишь, что с решением суда не согласен и планирует его обжаловать.