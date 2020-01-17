2020-01-17T18:24:54+03:00
Общество

У памятного знака «Блокадная полынья» в Петербурге прошла акция «Свеча памяти»

Горожане почтили память тех, кто отстоял Ленинград
Полина ЖУКОВА
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Памятная акция прошла у «Блокадной полыньи» на Фонтанке.Памятная акция прошла у «Блокадной полыньи» на Фонтанке.Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург готовится встречать важную дату – 18 января город отметит 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Первые памятные мероприятия, связанные с этим днем, в Северной столице состоялись уже накануне. 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21 прошла традиционная патриотическая акция «Свеча памяти». У места, которое стало одним из символов мужества жителей осажденного города, собралось несколько сотен человек.

Петербуржцы собрались на акцию «Свеча памяти». Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы собрались на акцию «Свеча памяти».Фото: Артем КИЛЬКИН

Здесь, на Фонтанке, в страшные дни блокады ленинградцы брали питьевую воду из ледяной проруби. Из-за бомбежек и сильных морозов водоснабжение в городе часто прерывалось. Поэтому жители осажденного Ленинграда отправлялись за водой к рекам и каналам. Очереди за водой, которая тогда стала синонимом жизни, выстраивались и у этого места в центре города.

В Петербурге почтили память тех, кто ценой жизни отстоял Ленинград. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге почтили память тех, кто ценой жизни отстоял Ленинград.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня жители Северной столицы, школьники, студенты, воспитанники молодежных клубов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда вспомнили о тех, кто ценой собственной жизни отстоял город на Неве.

Ветераны и жители блокадного Ленинграда приняли участие в акции «Свеча памяти». Фото: Артем КИЛЬКИН

Ветераны и жители блокадного Ленинграда приняли участие в акции «Свеча памяти».Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время памятной акции почетный караул возложил венок к знаку «Блокадная полынья». Все собравшиеся под звук метронома почтили минутой молчания память павших. А затем петербуржцы зажгли символические свечи и поставили их к мемориалу. В акции принял участие глава Центрального района Максим Мейксин, а также представители районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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