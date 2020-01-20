«Хотел купить квартиру»: Известного дирижера Фабио Мастранджело петербургский мошенник обманул на полмиллиона рублей

Итальянский дирижер Фабио Мастранджело уже долгое время живет в России, но до сих пор не может свыкнуться с местными реалиями. Два года назад худрук театра «Мюзик-Холл» хотел купить просторную квартиру на Петроградской стороне. Но чуть не попался на удочку мошенника Дмитрия С. Горе-риэлтор, предварительно, продавал одну и ту же квартиру разным людям, брал с них аванс, а потом исчезал. Одним из потерпевших едва не стал и известный дирижер. К счастью, итальянец оказался не так-то прост, как думал мошенник.

- Деньги за квартиру я не переводил, - пояснил "КП-Петербург" Фабио Мастранджело. - У мужчины помимо всего прочего была строительная фирма, и он предложил мне перевести полмиллиона рублей за отделочные работы в этой квартире. Деньги были переведены заранее. Потом мы стали проверять документы на квартиру, смотрели всех, кто в ней прописан. Поняли, что сделка довольна подозрительная. После чего приостановили ее.

Продавец квартиры тоже смекнул, что обманывать человека с таким известным именем для него невыгодно. И пообещал отдать полмиллиона обратно.

- Мужчина написал расписку, что вернет деньги, - делится Фабио. - Первую часть - 250 тысяч рублей - он уже отдал. Ждем оставшиеся деньги. Если они не будут возвращены, то придется обратиться в суд.

Сам же Фабио уже купил другую квартиру. Проблем с жильем у него не возникло.

ДОСЬЕ «КП»

Фабио Мастранджело родился 27 ноября 1965 года в городе Бари. Один из самых востребованных дирижеров России и мира. В октябре 2011 года получил российское гражданство. Постоянно живет в Петербурге. С августа 2013-го художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл». В 2015-ом основал камерный оркестр «Северная Симфониетта», а в 2016-ом симфонический оркестр «Северная Симфония».