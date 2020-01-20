2020-01-20T17:10:27+03:00
Происшествия

«Хотел купить квартиру»: Известного дирижера Фабио Мастранджело петербургский мошенник обманул на полмиллиона рублей

Художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» пожалел мужчину и не стал подавать на него заявление
Анна СВЕТЛАКОВА
Поделиться:
Фабио обманули на полмиллиона рублей Фото: личный архив героя публикацииФабио обманули на полмиллиона рублей Фото: личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Итальянский дирижер Фабио Мастранджело уже долгое время живет в России, но до сих пор не может свыкнуться с местными реалиями. Два года назад худрук театра «Мюзик-Холл» хотел купить просторную квартиру на Петроградской стороне. Но чуть не попался на удочку мошенника Дмитрия С. Горе-риэлтор, предварительно, продавал одну и ту же квартиру разным людям, брал с них аванс, а потом исчезал. Одним из потерпевших едва не стал и известный дирижер. К счастью, итальянец оказался не так-то прост, как думал мошенник.

- Деньги за квартиру я не переводил, - пояснил "КП-Петербург" Фабио Мастранджело. - У мужчины помимо всего прочего была строительная фирма, и он предложил мне перевести полмиллиона рублей за отделочные работы в этой квартире. Деньги были переведены заранее. Потом мы стали проверять документы на квартиру, смотрели всех, кто в ней прописан. Поняли, что сделка довольна подозрительная. После чего приостановили ее.

Продавец квартиры тоже смекнул, что обманывать человека с таким известным именем для него невыгодно. И пообещал отдать полмиллиона обратно.

- Мужчина написал расписку, что вернет деньги, - делится Фабио. - Первую часть - 250 тысяч рублей - он уже отдал. Ждем оставшиеся деньги. Если они не будут возвращены, то придется обратиться в суд.

Сам же Фабио уже купил другую квартиру. Проблем с жильем у него не возникло.

ДОСЬЕ «КП»

Фабио Мастранджело родился 27 ноября 1965 года в городе Бари. Один из самых востребованных дирижеров России и мира. В октябре 2011 года получил российское гражданство. Постоянно живет в Петербурге. С августа 2013-го художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл». В 2015-ом основал камерный оркестр «Северная Симфониетта», а в 2016-ом симфонический оркестр «Северная Симфония».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
36 ударов ножницами: за убийство человека у станции «Лигово» петербуржец получил 7 лет тюрьмы
Мать, которая хотела выбросить 2-летнюю дочь из окна, отправили на психиатрическую экспертизу
В Петербурге исполнили мечту больного мальчика из Крыма и показали ледокол «Арктика»
Ozon уволит в Петербурге 200 доставщиков
К юбилею Победы более 350 тысяч петербуржцев получат выплаты из городского бюджета
Подземный переход у метро «Гостиный двор» оцеплен и закрыт из-за подозрительного предмета
Петербуржцу, который отобрал служебную машину у гаишника, дали 9 месяцев колонии
Из-за повышения уровня воды в Петербурге закрыли дамбу
Бойцовую собаку изрезали ножом и бросили умирать под ЗСД
В Ленобласти с отделения Почты России украли продукты
Вербовщика террористической группировки задержали в Петербурге
Петербурженка взяла золото на юношеских Олимпийских играх
Доисторический трилобит нашелся во дворце «Малютка» на Фурштадтской
Три рыбака на снегоходе утонули в Карелии
За продажу 1,3 грамма гашиша петербуржца посадили на шесть лет
С лета из Пулково лоукостер Wizz Air начнет летать в Румынию, Словакию, Болгарию и Литву
Сбербанк вновь собрался банкротить «Метрострой»
Уникальные квартиры с вековой историей продают в Петербурге
В Ленобласти оказались самые маленькие квартиры в России