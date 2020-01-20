Для трехмерной панорамы о Великой Отечественной войне найдут новое помещение

Самая большая в Европе трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне, открылась 21 сентября в «Севкабель порту». Но останется ли она в Петербурге – спорный вопрос. Срок аренды с помещением, где она находится, истекает в мае. Авторы экспозиции не исключают и печальный исход: переезд в Москву или на Урал.

ВРЕМЯ ИДЕТ, ПРОБЛЕМЫ МНОЖАТСЯ

Напомним, авторы экспозиции – историко-культурное объединение «Невский баталист». В павильонах ни воссоздали отдельные фрагменты самых памятных событий Великой Отечественной: от боев на Лужском оборонительном рубеже и обороны Сталинграда до форсирования Днепра и битвы за Берлин. Работа вышла по-настоящему масштабной: две тысячи квадратных метров площади, 50 «персонажей»-скульптур, десятки сюжетов, из которых формируется единая история. Однако, несмотря на всеобщее признание и восторг (на днях «Дорогой через войну» осмотрел Владимир Путин!), судьба проекта до сих пор остается до конца не решенной: панораме ищут новый дом.

Битва за Кавказ в декабре 1942 годаФото: Олег ЗОЛОТО

- Договор с «Севкабель портом» у нас заключен до мая 2020-го года, - рассказывал руководитель «Невского баталиста» Дмитрий Поштаренко. – Что будет потом – неизвестно. К тому же у собственника есть планы по ремонту крыши в тех павильонах, которые занимает экспозиция – и мы в эти планы не вписываемся.

Авторы создали модели танков и орудий в натуральную величину.Фото: Олег ЗОЛОТО

Время шло, проблемы множились. Сначала закончился президентский грант, на который панорама строилась и существовала первые месяцы, потом иссякла субсидия, предоставленная Смольным. А с 1 января 2020-го собственник помещений поднял для команды «Невского баталиста» ежемесячную арендную плату: вместо 600 тысяч рублей стало 800. Ставка у проекта льготная, но даже это не спасает.

- Понятно, что на самоокупаемость такой проект в наших условиях не вывести, - отмечает сейчас Поштаренко. – Во-первых, у нас очень небольшая стоимость билетов – всего 200 рублей с человека. Во-вторых, большинство наших посетителей – дети, а они проходят бесплатно.

ПЕРЕЕЗД ИЛИ ОТЪЕЗД

18 января «Дорогу через войну» осмотрел Владимир Путин. Дмитрий Поштаренко сам провел для него экскурсию по панораме и дважды аккуратно намекнул на то, что уже совсем скоро панорама может оказаться на улице. Президент пообещал разобраться – а вслед за ним эту инициативу оперативно подхватил и город.

- Через некоторое время нам сказали, что срок аренды продлевается до конца 2020-го года, и что о деньгах беспокоиться не нужно – все расходы возьмет на себя город, - продолжает Поштаренко. – Параллельно нам будут подыскивать новое помещение.

Здесь можно увидеть, как работали оружейные заводы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока что, уточняет Дмитрий, «Невскому баталисту» предлагают Соляной городок – в музей обороны и блокады Ленинграда.

- Мы сейчас изучаем этот вариант – нам все-таки требуется определенная архитектура, определенная конфигурация помещений, - отмечает Дмитрий. – К тому же кроме экспозиции хотелось бы иметь помещения для сотрудников, для проведения каких-то встреч, конференций – одним словом, полноценный многофункциональный комплекс. В идеале – отдельный, наш собственный, но это все-таки больше мечты.

А также последние дни сражений.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, помимо Соляного городка Смольный рассматривает и другие варианты – по словам Поштаренко, с ним уже связались из комитета по имущественным отношениям и предложили обсудить некие «альтернативы». Что именно имелось в виду, пока не известно – в самом ведомстве оперативный комментарий корреспонденту «Комсомолки» предоставить не смогли.

- Самое главное, что у нас теперь появилась уверенность в завтрашнем дне, - отмечает Поштаренко. – Мы видим, что город в нас заинтересован, и что бросать нас на произвол судьбы никто не собирается. Это обнадеживает.

Авторы создали модели танков и орудий в натуральную величину.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, на случай непредвиденных обстоятельств у команды есть и план «Б» - Дмитрий не исключает, что уникальная экспозиция и вовсе уедет из Петербурга. Предоставить площади для панорамы уже готовы в Москве и на Урале.