В объятиях Феллини: Визит режиссера в Ленинград и любимая советская актриса

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА DOLCE VITA

Многие, кто знал Феллини, утверждали, что никогда не видели его с книгой. Тем не менее будущий режиссер хорошо учился, обладал феноменальной памятью и эрудицией. Еще Феллини всю жизнь жалел, что не стал актером. Однако талант к лицедейству не раз выручал его. Когда в разгар Второй мировой войны ему пришло время служить в армии, Феллини виртуозно изображал у себя разные болезни, и рекрутерам Муссолини не удалось взять его под ружье.

В те же годы Феллини познакомился с очаровательной актрисой Джулией Мазиной. Они поженились. По настоянию Федерико девушка изменила свое имя на Джульетту и на протяжении полувека была музой маэстро.

Феллини учился на репортера, подрабатывая карикатуристом, писал тексты для варьете, рекламы и небольших радиопостановок. Но подлинной его страстью стало кино. В 25 лет вместе с Серджо Амидеи и режиссером Роберто Росселлини он написал сценарий фильма «Рим - открытый город». Картина имела оглушительный успех. Казалось, теперь молодому человеку открыты все двери волшебного мира кино. Но Феллини выбрал свою дорогу. Именно так, поскольку в конце 1940-х он написал собственный сценарий «Дорога», однако фильм никто не брался ставить. В итоге, прождав пять лет, Феллини сам взялся за постановку. Картина, в главных ролях которой снялись Джульетта Мазина и Энтони Куинн, принесла ему мировую славу и первый «Оскар».

Через два года - новый фильм «Ночи Карибии» с несравненной Джульеттой Мазиной. И еще один «Оскар».

Вершиной творчества Федерико Феллини считается лента «Сладкая жизнь», вышедшая на экраны шестьдесят лет назад. Картина - философская притча. Она поначалу вызвала скандал. Некоторые считали, что режиссер глумится над соотечественниками, показывая, как кто-то шикует, когда большинство итальянцев еще не оправились от последствий войны. Предлагали даже лишить Феллини итальянского гражданства. На премьере 5 февраля 1960 года один из зрителей плюнул режиссеру в лицо. В тот вечер он и исполнитель главной роли Марчелло Мастроянни чудом избежали линчевания.

После того как фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале и еще одного «Оскара», оппоненты умолкли. А название фильма Dolce vita стало нарицательным.

Федерико рисовал шаржи не только на друзей и знакомых, но и на любимую жену. Фоторепродукция из альбома «Giulietta Masina».

МАЭСТРО ЕДЕТ В ЛЕНИНГРАД

Советские зрители впервые познакомились с творчеством Феллини после Московского международного фестиваля 1963 года, на котором режиссер получил Гран-при за свой шедевр «Восемь с половиной», позже удостоенный еще одного «Оскара». Приз Московского фестиваля открыл фильмам Феллини дорогу в наши кинотеатры. На советские экраны выходили практически все картины режиссера: знаменитый «Амаркорд», «Джульетта и духи», «Репетиция оркестра» и другие.

В 1987 году Феллини еще раз приехал на Московский фестиваль со своим фильмом «Интервью», в котором исполнил камео - режиссера, рассказывающего журналисту о своем творчестве. Лента снова завоевала Гран-при.

После триумфа Федерико с Джульеттой побывали в Ленинграде. В Доме кино на Караванной улице (тогда улица Толмачева) прошла встреча с нашими кинематографистами. Побывавший на ней кинорежиссер Виталий Мельников считает, что во многом благодаря этому приезду Феллини в СССР началось активное сотрудничество советских киностудий с итальянской студией «Чиночетта».

- Я тогда снимал «Царскую охоту», - рассказывает Мельников. - Нам нужен был зарубежный партнер, чтобы снять ряд сцен с княжной Таракановой в Италии. Первоначально по сложившейся традиции обратились за поддержкой к братьям-чехам. Но процесс шел ни шатко ни валко. И лишь только подключились итальянцы, тут же изменились отношения с чешскими коллегами на Барандове. Если в прежние приезды я всегда чувствовал затаенную недоброжелательность, то теперь все рвались нам помогать!

В конце 1980-х в наших фильмах снимались многие итальянские актеры. Тогда Никита Михалков взялся за постановку ленты «Очи черные» с Марчелло Мастроянни, о котором Феллини говорил: «Марчелло и я - это одно целое». Картину снимали в том числе в Петропавловской крепости. В те годы директор Музея Суворова Владимир Гронский работал корреспондентом «Ленинградской правды» и встречался с итальянским актером:

- Он говорил, что на Западе незаслуженно не обращают внимания на наше кино. Он был в восторге от наших актеров, в особенности от Елены Соловей, которую видел до этого в картине «Раба любви». Что ж, в те годы наше кино прокладывало дорогу в мир.

Вместе с Феллини в Ленинград приехала и Джульетта Мазина. Она не снималась в фильме «Интервью», но режиссер всячески показывал, что не он, а она - истинная звезда. Настоял на встрече актрисы с нашими кинокритиками. Дискуссию вела известный кинокритик Александра Андреева.

- Джульетта была великолепна! Простая, доброжелательная, она открыто отвечала на любые вопросы, - вспоминает Александра Андреева. - Но ровно в середине встречи произошел казус. Публика стала выходить из комнаты. Мазина была обескуражена, пришлось объяснять, что уходят не от нее, а идут на фильм, чтобы занять места в зале.

Рисунок, также сделанный Феллини. Фоторепродукция из альбома «Giulietta Masina».

«Разве у них нет билетов?» - спросила актриса.

Ох, реалии нашего советского прошлого. Дом кино был элитным кинотеатром, куда простым смертным вход был заказан. На просмотры зарубежных картин, как правило «закрытые», проходили только члены Союза кинематографистов. Ну еще попадали «блатные». Билетов на просмотры не было, поэтому, чтобы удобно устроиться в зале, места занимали задолго до начала сеанса.

Впрочем, конфуз в Ленинграде не испортил впечатление от нашего города. Через несколько лет директор Санкт-Петербургского международного «Фестиваля Фестивалей» Александр Мамонтов побывал в Римини, где проходила ретроспектива фильмов Феллини. Он хотел устроить такую же большую ретроспективу в городе на Неве. Тогда он познакомился со звездной четой.

- Вот уж поистине чем грандиознее личность человека, тем проще и естественнее он себя ведет в обычной жизни, - говорит Александр Мамонтов. - Феллини постоянно выдвигал Мазину вперед, а сам скромно стоял в тени ее маленькой фигурки. Она 1 метр 57 сантиметров, он 1 метр 82 сантиметра, а казалось, что они одного роста. Джульетта подарила мне красивую книгу-альбом о своем творчестве, и мы договорились вернуться к теме ретроспективы позже.

Летом 1993 года Мамонтов получил очень вежливое письмо, в котором говорилось, что они, к глубочайшему сожалению, не смогут приехать. Вскоре Феллини не стало. Он скончался в больнице на следующий день после дня их с Мазиной золотой свадьбы. Через пять месяцев ушла из жизни и актриса…

Ретроспектива Феллини в Петербурге состоялась, но, увы, без маэстро.

На любой киностудии есть небольшой музей, в котором можно увидеть костюмы, реквизит, фотографии со съемок знаменитых фильмов. На римской киностудии «Чиночетта» самый популярный экспонат - складное походное кресло. Такие используют на киносъемках. Они, как правило, подписаны: «Режиссер», «Оператор», «Ассистент». Но это кресло в музее «Чиночетта» особенное, каждый хочет в нем сфотографироваться, потому что на спинке написано не просто «Режиссер», а Fellini.

Фоторепродукции из альбома Giulietta Masina с дружескими шаржами, карикатурами и раскадровками к фильмам Федерико Феллини.