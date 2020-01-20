2020-01-20T18:27:47+03:00
Общество

Парки, переходы и музыкальная арка: в Петербурге стартовал «Твой бюджет-2020»

Меньше, чем за неделю активные горожане подали более 400 заявок. «Комсомолка» изучила, как они предлагают улучшить город
Александра СУРИС
Поделиться:
Среди инициатив, которые поданы на данный момент, больше всего идей, связанных с благоустройством.Среди инициатив, которые поданы на данный момент, больше всего идей, связанных с благоустройством.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новые тротуары и велосипедные парковки, благоустроенные сады и ухоженные скверы, социальные и медицинские проекты, а также новые жилищные технологии. Деньги - из городского бюджета, идеи же – народные: получившие поддержку местных жителей, прошедшие экспертизы и голосование комиссий. В Петербурге начали принимать заявки на участие в проекте «Твой бюджет – 2020».

- В этом году у нас одно важное изменение, - рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» координатор проекта Анна Краснова. – В проекте не принимают участие районы, победившие в прошлом году. Это сделано по двум причинам: во-первых, чтобы победители спокойно могли реализовать свои инициативы. Во-вторых, чтобы дать возможность и другим районам проявить себя.

Так, в 2020-м не получится подать инициативы, направленные на улучшение Василеостровского, Московского, Красногвардейского, Невского, Петроградского и Фрунзенского районов. Для Василеостровского – это и вовсе будет первый пропущенный год за все существование проекта.

- Жители этих районов могут помочь соседям, подав заявку, касающуюся другого района, или города в целом, - пояснила Анна Краснова. Так, например, в прошлом году победил проект районного центра по борьбе с инсультом. Инициативу подавали в разные районы города, но прошла она во Фрунзенском.

Инициативы начали принимать на прошлой неделе. За это время – более 400 заявок. Самым активным пока что оказался Красносельский район: отсюда почти половина всех обращений. Впрочем, по факту идей гораздо меньше. Зато есть десятки заявок от разных людей, зато с одинаковым текстом. Например, привести в порядок спортивный зал школы, который уже 12 лет в аварийном состоянии. Или купить денситометр для одной из районных поликлиник.

- Это частая история: соседи по району объединяются и начинают продвигать какую-то одну инициативу, - говорит Анна Краснова. – Бывало так, что даже в бюджетную комиссию попадали люди с одинаковыми заявками. В таком случае они, либо брали чью-то другую идею – это не запрещено, либо начинали разрабатывать инициативу сообща.

Среди инициатив, которые поданы на данный момент, больше всего идей, связанных с благоустройством: парки (благоустроить Муринский, «связать» пешеходным переходом две части Александрино, сделать «ретропарк» в Приморском районе), детские и спортивные площадки, сады и скверы, дорожки и тропинки, велопарковки, а также ремонтом – детских садиков, школ, поликлиник, других социальных объектов.

Но есть и идеи, которые уже выбиваются из общей картины и привлекают к себе внимание. Например, инициативы по замене металлических ограждений живыми изгородями. По мнению ее автора, это будет не только эстетически красиво, но и сделает чище воздух в городе.

Или же «Центр счастливого материнства» - его предлагают открыть в Красносельском районе для «социально-образовательной помощи мамам в первые годы жизни ребенка».

Так, в прошлом году вернулись «Ленинградские диваны». Фото: Александр Гуков/группа ВК «Живем на Васильевском | Васильевский остров»

Так, в прошлом году вернулись «Ленинградские диваны». Фото: Александр Гуков/группа ВК «Живем на Васильевском | Васильевский остров»

В Центральном хотят облагородить арку у Музея-квартиры Римского-Корсакова и сделать ее музыкальной. Здесь же предлагают обустроить выделенную полосу для общественного транспорта на Суворовском проспекте.

Впрочем, показатели первой недели приема заявок в Смольном считают не показательными. Говорят: ближе к концу срока картина по районам сравняется.

- Людям нужно время, чтобы понять, какие инициативы стоит подавать, какие – не по адресу, - объясняют координаторы проекта. – «Твой бюджет» - это не жалобная книга и не аналог портала «Наш Санкт-Петербург». Надо понимать: проекты-победители будут реализованы лишь в следующем году, поэтому заявлять сюда, например, ремонт лавочек у парадных или какие-то иные коммунальные проблемы, не имеет смысла.

КОНКРЕТНО

- Заявки принимают с 15 января до 15 февраля 2020 года включительно на сайте проекта

- Победителями станут шесть районов. Основной критерий здесь – число заявок.

- Каждый из районов получит по 15 миллионов рублей на реализацию инициатив. Каких именно – станет известно в июне, после голосования бюджетных комиссий (формируются путем жеребьевки среди авторов инициатив).

- В каждом районе бюджетная комиссия выберет от одной до трех инициатив-победителей, которые будут реализованы в 2021-2022 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
36 ударов ножницами: за убийство человека у станции «Лигово» петербуржец получил 7 лет тюрьмы
Мать, которая хотела выбросить 2-летнюю дочь из окна, отправили на психиатрическую экспертизу
В Петербурге исполнили мечту больного мальчика из Крыма и показали ледокол «Арктика»
Ozon уволит в Петербурге 200 доставщиков
К юбилею Победы более 350 тысяч петербуржцев получат выплаты из городского бюджета
Подземный переход у метро «Гостиный двор» оцеплен и закрыт из-за подозрительного предмета
Петербуржцу, который отобрал служебную машину у гаишника, дали 9 месяцев колонии
Из-за повышения уровня воды в Петербурге закрыли дамбу
Бойцовую собаку изрезали ножом и бросили умирать под ЗСД
В Ленобласти с отделения Почты России украли продукты
Вербовщика террористической группировки задержали в Петербурге
Петербурженка взяла золото на юношеских Олимпийских играх
Доисторический трилобит нашелся во дворце «Малютка» на Фурштадтской
Три рыбака на снегоходе утонули в Карелии
За продажу 1,3 грамма гашиша петербуржца посадили на шесть лет
С лета из Пулково лоукостер Wizz Air начнет летать в Румынию, Словакию, Болгарию и Литву
Сбербанк вновь собрался банкротить «Метрострой»
Уникальные квартиры с вековой историей продают в Петербурге
В Ленобласти оказались самые маленькие квартиры в России