Парки, переходы и музыкальная арка: в Петербурге стартовал «Твой бюджет-2020»

Новые тротуары и велосипедные парковки, благоустроенные сады и ухоженные скверы, социальные и медицинские проекты, а также новые жилищные технологии. Деньги - из городского бюджета, идеи же – народные: получившие поддержку местных жителей, прошедшие экспертизы и голосование комиссий. В Петербурге начали принимать заявки на участие в проекте «Твой бюджет – 2020».

- В этом году у нас одно важное изменение, - рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» координатор проекта Анна Краснова. – В проекте не принимают участие районы, победившие в прошлом году. Это сделано по двум причинам: во-первых, чтобы победители спокойно могли реализовать свои инициативы. Во-вторых, чтобы дать возможность и другим районам проявить себя.

Так, в 2020-м не получится подать инициативы, направленные на улучшение Василеостровского, Московского, Красногвардейского, Невского, Петроградского и Фрунзенского районов. Для Василеостровского – это и вовсе будет первый пропущенный год за все существование проекта.

- Жители этих районов могут помочь соседям, подав заявку, касающуюся другого района, или города в целом, - пояснила Анна Краснова. Так, например, в прошлом году победил проект районного центра по борьбе с инсультом. Инициативу подавали в разные районы города, но прошла она во Фрунзенском.

Инициативы начали принимать на прошлой неделе. За это время – более 400 заявок. Самым активным пока что оказался Красносельский район: отсюда почти половина всех обращений. Впрочем, по факту идей гораздо меньше. Зато есть десятки заявок от разных людей, зато с одинаковым текстом. Например, привести в порядок спортивный зал школы, который уже 12 лет в аварийном состоянии. Или купить денситометр для одной из районных поликлиник.

- Это частая история: соседи по району объединяются и начинают продвигать какую-то одну инициативу, - говорит Анна Краснова. – Бывало так, что даже в бюджетную комиссию попадали люди с одинаковыми заявками. В таком случае они, либо брали чью-то другую идею – это не запрещено, либо начинали разрабатывать инициативу сообща.

Среди инициатив, которые поданы на данный момент, больше всего идей, связанных с благоустройством: парки (благоустроить Муринский, «связать» пешеходным переходом две части Александрино, сделать «ретропарк» в Приморском районе), детские и спортивные площадки, сады и скверы, дорожки и тропинки, велопарковки, а также ремонтом – детских садиков, школ, поликлиник, других социальных объектов.

Но есть и идеи, которые уже выбиваются из общей картины и привлекают к себе внимание. Например, инициативы по замене металлических ограждений живыми изгородями. По мнению ее автора, это будет не только эстетически красиво, но и сделает чище воздух в городе.

Или же «Центр счастливого материнства» - его предлагают открыть в Красносельском районе для «социально-образовательной помощи мамам в первые годы жизни ребенка».

Так, в прошлом году вернулись «Ленинградские диваны». Фото: Александр Гуков/группа ВК «Живем на Васильевском | Васильевский остров»

В Центральном хотят облагородить арку у Музея-квартиры Римского-Корсакова и сделать ее музыкальной. Здесь же предлагают обустроить выделенную полосу для общественного транспорта на Суворовском проспекте.

Впрочем, показатели первой недели приема заявок в Смольном считают не показательными. Говорят: ближе к концу срока картина по районам сравняется.

- Людям нужно время, чтобы понять, какие инициативы стоит подавать, какие – не по адресу, - объясняют координаторы проекта. – «Твой бюджет» - это не жалобная книга и не аналог портала «Наш Санкт-Петербург». Надо понимать: проекты-победители будут реализованы лишь в следующем году, поэтому заявлять сюда, например, ремонт лавочек у парадных или какие-то иные коммунальные проблемы, не имеет смысла.

КОНКРЕТНО

- Заявки принимают с 15 января до 15 февраля 2020 года включительно на сайте проекта

- Победителями станут шесть районов. Основной критерий здесь – число заявок.

- Каждый из районов получит по 15 миллионов рублей на реализацию инициатив. Каких именно – станет известно в июне, после голосования бюджетных комиссий (формируются путем жеребьевки среди авторов инициатив).

- В каждом районе бюджетная комиссия выберет от одной до трех инициатив-победителей, которые будут реализованы в 2021-2022 годах.