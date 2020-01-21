Выгуливала собаку, когда провод оборвало: В Петербурге девушку убило ударом тока от упавшего на нее с фонаря кабеля

Тело 25-летней Ульяны нашли в 4 часа утра у дома по проспекту Обуховской обороны. На обезображенный труп несчастной наткнулась 25-летняя подруга погибшей Екатерина. Как оказалось, Ульяна вечером пошла выгуливать с собаку, когда с фонаря на улице оборвался кабель. Оголенный провод попал на девушку, от мощного удара током в 220 Вольт Ульяна умерла мгновенно.

- Рядом с погибшей находился оборванный, идущий от столба электроосвещения, провод, - подтверждают в ГСУ СКР по Петербургу. - По предварительным данным, причиной смерти стало поражение электрическим током.

Тело Ульяны нашла Екатерина (слева)Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас тело Ульяны направлено на судмедэкспертизу. Известно, что девушка переехала в Петербург из Липецка, работала репетитором по английскому и русскому языкам. Жила, предварительно, с той самой Екатериной, которая и нашла ее тело.

- Предположительно, обрыв сети произошел либо из-за сильной ветровой нагрузки, либо под воздействием внешних факторов, - рассказали КП-Петербург в пресс-службе "Ленсвета". - Адрес был в технически исправном состоянии. В настоящий момент сотрудниками следственного комитета проводится расследование по факту произошедшего случая.

Девушку убил кабель от фонаряФото: СОЦСЕТИ

Сейчас в Петербург из Липецка уже приехала мать Ульяны. Сотрудники "Ленсвета" хотят встретиться с ней лично.

- Приносим свои соболезнования семье погибшей с произошедшей трагедией, со стороны учреждения готовы оказать необходимую помощь, - поясняют в "Ленсвете".

Следователи, тем временем, уже возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К слову, пес остался жив. Он, предварительно, не пострадал.