После нападения медведя на дрессировщика в Карелии могут запретить передвижные цирки

ЧИСТОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

В октябре прошлого года в карельском Олонце 300-килограммовый гризли по имени Яша напал на своего дрессировщика прямо во время представления цирка-шапито «Аншлаг». Артист отделался испугом: на звере был намордник. Номера с медведями из программы убрали. Дрессировщик объяснил агрессию своего мохнатого подопечного преклонным возрастом и больными суставами: видимо, Яша неудачно повернулся. И пообещал «Комсомолке», что с мишкой «все будет хорошо».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/739901" frameborder="0"></iframe> Момент нападения медведя на дрессировщика в цирке-шапито в Олонце.Видео: Галина Гурьева

Казалось бы, обошлось. Но народ перепугался не на шутку. В зале было много маленьких детей, и ограждений между ними и рассвирепевшим животным не было (для выступлений медведей в шапито они законом и не предусмотрены).

Вскоре в сети появилась петиция, адресованная главе Карелии и председателю республиканского парламента. Авторы призывали депутатов и чиновников «поддержать общемировую тенденцию и запретить въезд на территорию Карелии любых передвижных цирков, зоопарков и дельфинариев».

За миг до нападения. Фото: Галина Гурьева

– Уже более полусотни государств в мире полностью или частично запрещают использовать в индустрии развлечений животных, – подчеркивают авторы петиции. – Причин тому множество: жестокость методов дрессировки, невозможность создать подобающие условия содержания и высокая смертность при перевозке, короткий срок жизни «артистов», пагубное влияние таких зрелищ на психику подрастающего поколения.

Инициатива быстро нашла отклик в парламенте.

– Нужно запретить все цирки, – заявил зампредседателя парламентского комитета по природным ресурсам и экологии Алексей Орлов. – Это чистое издевательство над животными, которые должны жить в естественной среде.

ОСОБЫЙ ВИД ИСКУССТВА

В середине декабря с вопросом, запрещать или не запрещать, к народу обратился через соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

– Такой вид гастрольной деятельности четко не регламентирован. Мы сами прекрасно видим, что условия содержания и перевозки животных вызывают большие вопросы. Кроме того, нужно не забывать и о безопасности зрителей, но об этом организаторы выездных представлений иногда просто не думают. Яркий пример – недавний случай в Олонце, – отметил Артур Парфенчиков. – Но с другой стороны, цирк – это особый вид искусства с богатой историей. И у нас есть примеры прославленных цирковых коллективов, в которых к четвероногим артистам относятся с должной заботой.

В опросе на страничке главы Республики в соцсетях поучаствовали 15 тысяч человек, и 84 процента из них высказались против любых передвижных цирков с животными.

Тем временем петиция за пару месяцев собрала более пяти тысяч подписей. Еще тысячу подписей собрали на улицах шести городов Карелии.

– Мы собрали необходимые шесть тысяч подписей за запрет въезда передвижных цирков в Карелию и передали их вместе с инициативой губернатору и главе ЗакСа, – сообщили 14 января Петрозаводский городской совет.

ПОМОЖЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Как сообщили «Комсомолке» в ЗакСе Карелии, на днях с предложением запретить шапито выступили муниципальные депутаты, но как такового законопроекта пока нет: парламент ждет инициативы исполнительной власти.

– Законопроект будет внесен от лица главу Республики на рассмотрение парламента в феврале, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе главы Карелии. – На чем будет базироваться конечный документ, пока сказать сложно: идет внутренняя дискуссия.

Но, очевидно, в его основу лягут итоги общения Парфенчикова с директором Большого Московского государственного цирка Эдгаром Запашным. За советом в столицу неприятный случай в Олонце отправил его в конце декабря.

– Обсудили вопрос гастролей передвижных цирков и дельфинариев в регионах, содержания животных и безопасности во время представлений, – сообщил Парфенчиков в сети. – Пришли к мнению, что для передвижных цирков нужно ввести обязательное получение лицензии, которая потребует от владельцев выполнения четких и конкретных требований, соблюдения техники безопасности, а также исключит жестокое обращение с животными. Над устранением пробелов в законодательстве будем работать совместно.

Депутат Орлов в разговоре с «Комсомолкой» отметил, что стоит «создавать рабочую группу, чтобы выработать единую позицию по данной проблеме». По его оценкам, проект закона, скорее всего, рассмотрят на ближайшем заседании комитете по природным ресурсам.