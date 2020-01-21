Затолкали в машину и стали избивать: Соседи живодеров сняли на видео издевательства над новой собакой

История пса Дейка породы кане-корсо, которого в 2017 году спасли неравнодушные петербуржцы от хозяев-живодеров, снова повторяется. И самое ужасное, что вновь с теми же лицами. Семейка живет на улице Авиаконструкторов в Приморском районе: 23-летний Константин Петров и его жена. С ними же живет мать мужчины и маленький 3-летний ребенок. Три года назад соседи добились того, чтобы у них забрали пса, которого супруги систематически избивали. Однако уже в начале 2018 года семейка завела новую собаку бойцовой породы, похожую на ротвейлера. И продолжили свои издевательства.

Дайку отдали в хорошие руки, а вот судьба нового пса пока не известнаФото: СОЦСЕТИ

Живодеры снова в деле

Во вторник, 21 января 2020 года, в социальной сети снова появилось видео, на котором мужчина и женщина гоняются за псом и бьют его ногами. Собака кричит и визжит. Однако хозяев это нисколько не беспокоит. Женщина продолжает орать на собаку: «Ты постоянно гадишь. Просто в душу ср***, гнида».

- Я проснулась от криков в 5 утра, выглянула в окно. У машины жена этого Константина с собакой, он сам и их друг, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» соседка живодеров. – Она (жена, прим.ред) посадила собаку в багажник и закрыла. Константин залез в машину и начал кулаками бить собаку. Собака визжала, словно он ее душил.

От душераздирающих криков животного проснулись и другие соседи. Они пытались убедить супругов оставить пса, однако безуспешно. Собаку выпустили из багажника, но издевательства продолжились – мужчина наотмашь стал раздавать ей пинки еще больше распаляясь от стонов. Утихомирить компанию смогла только мать Константина, которая вышла на улицу и позвала всех домой.

Также на главу семьи Петрова в 2017 году записали заявлениеФото: СОЦСЕТИ

Собаку избивают на глазах ребенка

- Сам пес добрый. Не воспитанный, глупый, но он добрый. Я никогда не видела, чтобы он проявлял агрессию. Также я редко вижу, чтобы они с ней гуляли. Могут выйти также в 5 утра иногда, - вздохнула собеседница «КП».

По рассказам соседей, из квартиры семейки часто доносятся звуки избиения и крики животного. Все твердят одно: животное будто не только бьют, но и душат. Некоторые неравнодушные пытались разговаривать с супругами, предлагать им кинологов, чтобы научиться воспитывать пса. Но те лишь нехотя берут номера телефонов специалистов, чтобы просто поскорей отделаться.

Ребенку в этой семье, который только недавно начал ходить в детский сад, как говорят соседи, тоже приходится не сладко. Они уверены - собаку избивают на его глазах. Так еще окружающие часто слышат, как родители срываются и на малыша. Крики и ругань из-за дверей семейки доносятся постоянно.

Закон о защите животных

- Мы идем писать заявление в полицию. Также будем брать видеозапись с камеры наблюдения с парадной. Она выходит прямо на то место, где утром стояла их машина, - отметила соседка.

В 2017 году неравнодушным людям удалось спасти пса. Сейчас они надеются, что и в этот раз они смогут законно забрать собаку у живодеров и отдать ее в хорошие руки. В уголовном кодексе есть статья о жестоком обращении с животными. Избиение четверолапых наказывается штрафом.

- Когда этим ублюдкам станет мало издеваться над животными, они перейдут на стариков и, возможно, на кого-то из детей. Это же гады до глубины души, которые выбирают того, кто слабее, кто беззащитен и получают удовольствие от того, что они творят. А дальше будет только хуже, - гневаются комментаторы в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/755924" frameborder="0"></iframe> Жестокое избиение собаки в Петербурге сняли на видео.

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