2020-01-21T17:54:50+03:00
Происшествия

Кошка взяла хозяйку в заложники: Жительницу Архангельска спасали сотрудники МЧС после нападения обезумевшего Барсика

Женщина заперлась от хвостатого на кухне и стала кричать в окно - звать на помощь
Роман ЛЯЛИН
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Кошка обезумела и напала на хозяйку Фото: скрин страницы хозяина кошкиКошка обезумела и напала на хозяйку Фото: скрин страницы хозяина кошки
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"Помогите! Спасите!". Такие крики доносились с третьего этажа дома по улице Суворова в Архангельске в минувшую субботу, 19 января. Перепуганная местная жительница наполовину высунулась в окно и просто умоляла всех прохожих вызвать для нее сотрудников МЧС.

"Квартиру вскрывают? Маньяк ломится?!" - зеваки без раздумий тут же набрали 112.

Прибывшие спасатели организовали целую спецоперацию: пригнали к дому пострадавшей машину с раздвижной лестницей, заползли в квартиру третьего этажа через окно. Тут-то дама и призналась, что никаких воров и маньяков нет... ее просто взяла в заложники собственная кошка!

- Женщина рассказала, что накануне они возили любимого рыжего кота в ветеринарную клинику, - пояснил "КП-Петербург" сотрудник поисково-спасательной группы "Службы спасения им. И.А. Поливаного" Иван. - После поездки с ним что-то произошло: он словно «взбесился», напал даже на ее сына, а на следующий день уже и на нее. Расцарапал ей ноги, и она в итоге спряталась от него на кухне, просидела там два часа и стала звать на помощь.

У кошки был стресс после посещение ветклиники Фото: скрин страницы хозяина кошки

У кошки был стресс после посещение ветклиники Фото: скрин страницы хозяина кошки

Спасатели, вооружившись одеялом, быстро скрутили обезумевшего котейку и посадили его в переноску. Оправившись после шока, хозяйка вновь повезла "Барсика" к врачам.

- Она решила снова показать кошку ветеринару, - поясняет спасатель. - Медицинская помощь самой женщине не понадобилась. Она заявила, что в порядке.

Кошка держала хозяйку в "заложника" Фото: скрин страницы хозяина кошки

Кошка держала хозяйку в "заложника" Фото: скрин страницы хозяина кошки

- Кошка получила стресс при посещении ветклиники, стала проявлять агрессию, - рассказал КП-Петербург хозяин кошки Сергей. - Мама была вынуждена оградиться от зверя, а после, убедившись, что своими силами справиться не сможет, и агрессия животного не проходит, обратилась в МЧС.

Мнение эксперта

"Животное после нападения нужно сразу везти к ветеринарам"

- Кошка может начать проявлять агрессию по многим причинам, - пояснила "КП-Петербург" зоопсихолог Екатерина Бухарова. - Это может быть заболевание, поведение хозяйки, новый питомец: собака или другая кошка. У меня был случай, что у женщины в маленькой квартире жило пять кошек. Пространства им не хватало и они все время дрались между собой. Хозяйка активно вмешивалась в эти конфликты. И своим взвинченным состоянием она лишь провоцировала своих кошек. В данном случае нужно успокоиться, потому что животные чувствуют настроение людей. Если же кошка взяла вас в "заложники", то лучше всего воспользоваться одеялом или другой тканью, чтобы себя обезопасить. Также сейчас на дом можно вызвать врачей из ветклиники. В любом случае питомца после такого нужно показывать специалистом, чтобы они сами решили, как успокоить животное. Могут прописать какие-то препараты. Усыплять животное, естественно, после такого не нужно. Это крайняя мера, которую может порекомендовать только врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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