36-метровый порог на компенсации взносов за капремонт для пенсионеров Петербурга никто не отменял

В редакцию «Комсомолки» обратился 81-летний петербуржец. Пенсионер прочел в газете публикацию от 18 января о капремонте и, с одной стороны, огорчился возросшим счетам, а с другой, обрадовался.

– Пришел в Городской центр жилищных субсидий, там очередина: все хотят узнать, во-первых, почему за январь нам разослали такие большие платежи, и, во-вторых, как их будут компенсировать, – рассказывает Ростислав Борисович. – Мне пришла квитанция на 640 рублей. Так как мне уже за 80, то я решил, что взносы теперь будут компенсировать полностью. Но никто освобождать от платежей и не думал: компенсируют только взносы с 36 квадратных метров, а у меня жилой площади – 72 «квадрата».

С собой пенсионеру выдали большую распечатку и бросили вдогонку, мол, журналисты могут написать все что угодно. Справедливости ради, о том, что неработающим пенсионерам старше 70 лет компенсируют половину взносов за капремонт, а безработным старше 80 – 100 процентов взносов, «Комсомолке» сообщили в Жилищном комитете Санкт-Петербурга:

«Неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – 50 процентов, 80 лет, – 100 процентов). По состоянию на 1 декабря 2019 года денежные компенсации предоставлены 67 114 гражданам».

Без всяких оговорок о 36 «квадратах».

– Действительно, порог в 36 квадратных метров есть, он прописан в региональном законодательстве, – уточнили в Жилищном комитете. – Никаких изменений не произошло. Он продолжает действовать.

По Жилищному кодексу России, регионы могут ввести дополнительные льготы для компенсации оплаты взносов за капремонт: одиноким неработающим пенсионерам старше 70 лет предлагают компенсировать 50 процентов от взноса, старше 80 – 100 процентов взноса.

В Петербурге действует порог – так называемый «региональный стандарт нормативной площади жилого помещения». Для одинокого неработающего пенсионера это 36 квадратных метров жилья, для двух неработающих пенсионеров, живущих вместе, – по 25 квадратных метров. Соответственно, петербургские пенсионеры старше 70 могут рассчитывать на компенсацию взносов за капремонт только за 18 квадратных метров, старше 80 – за 36 квадратных метров. Для этого нужно обратиться в районную администрацию или в МФЦ.

– Понимаете, я ведь все равно до капремонта своего дома на улице Есенина не доживу…, – рассуждает Ростислав Борисович. – Но платить за все, что свыше 36 квадратных метров, придется.

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