Петербургские гипермаркеты осваивают новые форматы и уходят в интернет

Петербургский покупатель эволюционировал: теперь он ходит в магазины чаще, но покупает меньше.

– Основным трендом 2019 года стал рост популярности магазинов формата «у дома» и дискаунтеров: по итогам 11 месяцев они показали рост по торговой площади на 1,4 процента, – рассказал «Комсомолке» директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. – Средний чек в дискаунтерах за год увеличился на 6 процентов. Даже в октябре, когда фактически во всех торговых каналах фиксировали падение, в дискаунтерах наблюдался рост. А вот средний чек в гипермаркетах по итогам года сократился на 0,3 процента. Крупные торговые сети постепенно сокращают количество гипермаркетов.

Формат гипермаркета называют если не устаревшим, то приказавшим долго жить. Что думают о выводах аналитиков сами коммерсанты? Спросили у хозяев гипермаркетов.

СТАВКА НА КУЛИНАРИЮ

В «Ашане» (большая часть принадлежит французскому холдингу Association Familial Mulliez) закрывать гипермаркеты в Петербурге не планируют, ведь они продолжают «показывать стабильные результаты».

– Мы провели комплексный анализ эффективности гипермаркетов и выяснили, что данный формат остается востребованным, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». – Гипермаркеты сети способны покрыть все потребности клиентов: им не нужно тратить время на поездки в другие магазины.

Пока гипермаркеты остаются востребованными.Фото: Артем КИЛЬКИН

Отреагировать на меняющиеся предпочтения покупателей в «Ашане» стараются изменением ассортимента. Ставку делают на кулинарию, готовые обеды и завтраки, продукты ЗОЖ и продукцию местных поставщиков.

«ФРЕШ» И «УЛЬТРАФРЕШ»

Российская розничная сеть «Магнит» подошла к вопросу переменчивости вкуса потребителя мультиформатно. В сети есть как очень большие форматы типа Сash&Сarry, ориентированные на частных покупателей и малый бизнес, так и магазины «у дома», самые востребованные на сегодня.

– Большинство наших гипермаркетов компактны, их площадь не превышает трех тысяч квадратных метров – и это главное преимущество, – объясняют в компании «Магнит». – Их можно расположить в черте города, в шаговой доступности.

В 2010-ом компания открыла свои магазины бытовой химии и непродовольственных товаров, в 2017-ом запустили сеть аптек. Но все этого оказалось недостаточно, и в прошлом году сеть начала тестировать еще три новых формата: точки на АЗС, «вечерний» формат с расширенным ассортиментом алкоголя, ориентированный на мужскую аудиторию, и «городской», включающий зону кафе.

В суперсторах акцент сделают на свежую продукцию.Фото: Артем КИЛЬКИН

– В течение ближайших лет мы планируем трансформировать гипермаркеты в суперсторы, которые будут лучше отвечать современным трендам, – рассказывают в компании. – Это будут магазины с акцентом на продукцию категории «фреш» и «ультрафреш», собственной кулинарией, технологичными сервисами.

Отмечают в компании и растущий интерес к покупкам онлайн, который особенно виден в мегаполисах. Пока доля e-commerce (электронная коммерция) на рынке продуктов питания слишком мала, а потому отрицательного влияния на статистику классических магазинов их виртуальные собратья не оказывают. Но сеть уже рассматривает варианты запуска интернет-продаж.

В ТК И В ПК

«Максидом» зачислять гипермаркеты в устаревший формат не спешит. Хотя признает, что «с учетом высокой конкуренции и уменьшения количества участков, подходящих под строительство крупных объектов, активно развивать этот формат представляется труднодостижимым».

Решением земельного вопроса отчасти стал новый малый формат, опробованный в 2017 году: сеть заработала не только в отдельных зданиях, но и внутри торговых комплексов – и освоила «те районы города, где присутствие гипермаркетов невозможно».

– Сейчас все больше людей тяготеют к онлайн-покупкам. Но в нашей отрасли нельзя уверенно сказать, что электронная коммерция собирается полностью вытеснить торговлю офлайн, – подчеркивает совладелец сети гипермаркетов «Максидом» Мария Евневич. – Одно дело, когда вы покупаете брендовую вещь или электронику. Другое – если вы колеруете краску или выбираете обои для спальни: это трудно сделать в интернет-магазине даже при очень хорошем качестве фотографий. Ведь даже цветопередача на разных устройствах сильно отличается.

Все больше людей тяготеют к онлайн-покупкам, но интернет-торговля подходит не для всех товаров.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом компания развивает свой интернет-магазин формата DIY («do it yourself» – «сделай это сам»), который позволяет лучше охватить молодую аудиторию и расширить географию там, где в реале невозможен даже маленький магазин.

– Если говорить об общих тенденциях рынка, то покупатели становятся более требовательными, – отмечает Мария Евневич. – Но одновременно мы наблюдаем, что люди начинают тяготеть к более дешевым товарам в связи со снижением покупательской способности.

ДОХОДЫ НЕ РАСТУТ: РАСТУТ КРЕДИТЫ

2019 год показал замедление роста оборота всей розницы. По данным на октябрь, он составил 1,6 процента, что на 0,6 процента ниже, чем в октябре 2018-го. Ключевой фактор здесь – самочувствие потребителей.

– Ситуация в части восстановления платежеспособного спроса остается объективно непростой, – констатирует Илья Власенко. – По итогам первого полугодия 2019 года реальные располагаемые доходы населения сократились на 1,3 процента. Их рост по итогам 2019-го, по прогнозам, останется в пределах прошлогодних показателей. То есть фактически реальные располагаемые доходы не растут. Вместе с тем растет закредитованность. По итогам 3 квартала прошлого года, совокупная долговая нагрузка населения (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) по всем видам кредитов достигла 10,6 процента, и это один из самых высоких показателей с 2012 года. Вот почему покупатели отказываются от крупных единовременных затрат на покупки в гипермаркетах, предпочитая небольшие, но более частые траты в магазинах «у дома».