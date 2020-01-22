В Петербурге после ссоры с подростками погиб подполковник МВД

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в гибели 62-летнего пенсионера. Предварительно, им оказался подполковник МВД Казахстана Вячеслав Джексенов. Ветеран полиции жил в Северной столице вместе со своей женой на улице Дегтярной. Накануне днем мужчина шел по улице в арке у своего дома, когда, по словам жены, у него возник конфликт с курящими подростками.

- После конфликта Джексенова с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной затылочной области, в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу, где позже он скончался, - сообщил источник "КП-Петербург".

Полицейские сразу же начали проводить проверку.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции, были опрошены очевидцы. Сотрудники полиции оперативно установили личности троих подростков и опросили их. Материалы проверки переданы в следственные органы, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, подростки к смерти мужчины не причастны. После конфликта ветеран стал подниматься домой, когда упал на лестнице.

- По предварительным данным, травму мужчина получил в результате несчастного случая - падения при входе в свою квартиру, - пояснили в ГСУ СКР по Петербургу. - Информацией о совершении школьниками убийства мужчины следствие не располагает, сведения об их задержании не соответствуют действительности.

Вячеслав Джексенов, предварительно, служил в противопожарной службе МВД Казахстана. Был мастером спорта, неоднократным чемпионом Республики Казахстан по пожарно-прикладному спорту.