Эксперты – о торговом комплексе «Голливуд»: «Строить еще один ТРК у «Пионерской» смысла нет»

Скоро «Пионерская» будет в полном «Голливуде». 17 января петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство торгово-развлекательного центра рядом с наземным вестибюлем станции метро. На ТРЦ на Коломяжском проспекте девелоперы потратят четыре года и 120 миллионов долларов. Открыться он должен в 2023 году.

Пустая строительная площадка «украшает» район «Пионерской» с советских времен, когда рядом со станцией задумали открыть кинотеатр «Русь». Но перестройка стройку остановила. С приходом новых времен на участок стали заглядываться строители жилищных комплексов, но возвести многоэтажки рядом с метро не получилось из-за градостроительного законодательства.

В результате в 2015-ом землю выкупила фирма «ТРЦ «Голливуд», принадлежащая учредителям компании «Евроинвест» и фонда «Евровенчур». Построить торговый центр по проекту компании «НСК-Проект» планировали уже к концу 2019-го, но этому помешал предыдущий владелец участка, который решил оспорить законность договора купли-продажи. Судебные тяжбы задержали девелоперов на четыре года.

Предполагается, что центр будет посещать 60 000 человек в сутки. Фото: «НСК-Проект»

По проекту, торговый комплекс включит пять этажей, один из которых будет подземным: на нем разместят супермаркет и парковку на 1100 автомобилей. Общая площадь ТРЦ составит 120 000 квадратных метров, 71 000 из которых займут торговцы. Магазинов обещают более 200, в том числе «шесть международных универмагов одежды». Вместе они составят «одну из крупнейших в городе фэшн-галерей». Задуманы и видовые рестораны, кинотеатр и велнес-центр с бассейном и спа.

Предполагается, что центр будет посещать 60 000 человек в сутки. Напряженный трафик перекрестка Коломяжского, Богатырского и Испытателей; соседство со станцией метро с ежедневным пассажиропотоком около 80 000 человек; густонаселенность района и быстрые темпы ввода нового жилья – все это хозяева «Голливуда» рассматривают как плюсы.

– Уже сейчас транспортный узел «Пионерской» сильно нагружен, – предупреждает транспортный эксперт Владимир Валдин. – Появление ТРЦ, естественно, генерирует новый трафик. Петербурге девелоперы пытаются приткнуть свои мегаларьки к станциям метрополитена, забывая, что метро не резиновое и что больше 6 000 человек в час на эскалаторы не впихнешь. Автомобилисты ожидаемо захотят где-то запарковаться, но обычно это не парковки, которые им предлагаются. Платные паркинги, к тому же, вызывают еще одну проблему – паразитный трафик из выстраивающихся к шлагбауму машин.

Задуманы видовые рестораны, кинотеатр и велнес-центр с бассейном и спа. Фото: «НСК-Проект»

Ситуацию с трафиком мог бы немного облегчить подземный вход в ТРЦ прямо из метро. Правда, стоить такое удовольствие будет несколько миллиардов рублей.

– Девелоперы на это согласятся вряд ли, – считает Валдин. – А потому единственная реально действенная мера – просто не строить.

Аналогичного мнения и урбанист, советник ректора Университета ИТМО Михаил Климовский.

– Развитие торгово-развлекательных комплексов пережило пик в начале 2000-х, а теперь наблюдается переизбыток объектов подобного формата: формат себя уже изживает, а существующие ТРК стоят недозагруженными, – отмечает эксперт. – И девелоперам, и городу нужные новые форматы, более интересные. А монофункция покупок – она у «Пионерской» и так хорошо представлена несколькими большими торговыми комплексами. Строить еще один никакого смысла нет.