«Желтый» уровень угрозы: в Санкт-Петербурге усилили меры безопасности из-за нового смертельного вируса из Китая

Теплые отношения Санкт-Петербурга с Китаем в последние несколько дней стали для многих серьезных поводом для беспокойства. В декабре прошлого года в Поднебесной обнаружили новый смертельный вирус. За неполных три месяца он охватил 14 регионов страны, дотянулся до Австралии, Таиланда, Южной Кореи, Японии и США и убил уже как минимум девять человек. По всему миру на пути малоизученной заразы усиливают кордоны. Не стала исключением и Северная столица.

ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

По словам медиков, новый вирус относится к семейству коронавирусов, которые способны поражать желудочно-кишечный тракт, дыхательную и нервную системы человека.

- Практически все типы коронавирусов, известные науке, достаточно безобидны, - рассказывает главный врач Городской инфекционной клинической больницы имени Боткина Алексей Яковлев. – Однако в разные годы возникали новые, не известные прежде формы, способные провоцировать смертельные заболевания. Наш «китайский гость» - одна из таких форм.

Сказать, что новый вирус – самый страшный из всех, по словам Алексея Яковлева, нельзя. Та же атипичная пневмония (возбудителем которой тоже является «мутировавший» коронавирус SARS) была куда злее и унесла в итоге куда больше жизней. Однако «китайский гость» все еще малоизучен, и чего от него можно ждать в дальнейшем – не известно.

- Поэтому мы сейчас находимся в состоянии повышенной готовности, - отмечает наш собеседник. - Конечно, говорить о каком-то «красном уровне» угрозы не приходится – я бы назвал это настороженностью. Просто если вдруг у нас появится такой пациент, мы будем готовы его принять.

Повышенные меры безопасности установили и в аэропорту «Пулково». С Китаем у Северной столицы отношения особенно теплые – в неделю наш город принимает пять-восемь рейсов из Поднебесной. Это около тысячи человек.

- Все рейсы из Китая встречают наши специалисты, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. - После приземления на борту проводится опрос пассажиров о состоянии их здоровья, учет, анкетирование и бесконтактная термометрия – людей обследуют при помощи тепловизора, чтобы понять, повышена у них температура или нет.

С Китаем у Северной столицы особенно теплые отношения. Гостей из Поднебесной здесь всегда много.Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕТ ПОВОДА ДЛЯ ПАНИКИ

В случае, если у человека заподозрят китайский вирус, его поместят в специальную изолирующую капсулу. Насосы внутри нее всегда поддерживают низкое давление, чтобы воздух, перемешанный с дыханием больного, не попадал во внешнюю среду. Ну а дальше – на «Скорой» доставят в Боткинскую больницу.

- У нас есть специальное «резервное» отделение для больных с особо опасными инфекциями, рассчитанное на 40 человек, - отмечает Яковлев. – У него свой, отдельный вход, оно никак не сообщается с остальными отделениями, имеет свой санпропусник, лабораторию, сестринский пост и палату реанимации. Кроме того, там хранятся комплекты специального оборудования для медицинского персонала – от защитных костюмов до респираторов и раций.

Одним словом, специалисты призывают не беспокоиться: порядок действий на случай пришествия в Санкт-Петербург какой-нибудь особо опасной заразы уже сформирован и отработан. К тому же вероятность того, что «китайский вирус» до нас доберется, невелика: по крайней мере и SARS в 2002-м году и еще один его смертоносный брат из Саудовской Арваии в 2012-м обошли Северную столицу стороной.

- В 2002-м, например, к нам с подозрением на аптипичную пневмонию поступил всего один пациент – японец, - констатирует Алексей Яковлев. – У него в самолете пошла носом кровь, а персонал аэропорта подумал, что он заразился. Сработали на «отлично», но угроза не подтвердилась. Так что, повторюсь, паниковать не нужно.

СПРАВКА «КП»

Китайский вирус передается воздушно-капельным путем. Его симптомы идентичны симптомам обычной простуды или гриппа: повышение температуры, боль в горле, кашель. Распознать вирус у себя самостоятельно невозможно – единственным серьезным поводом для беспокойства может стать только недавняя поездка в Китай. В качестве профилактики врачи советуют носить медицинскую маску и избегать больших скоплений людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/756123" frameborder="0"></iframe> В Китае проводят дезинфекцию.

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