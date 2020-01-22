2020-01-22T18:00:22+03:00
Происшествия

Увезли в изолирующей капсуле: у мужчины, прилетевшего в Петербург из Китая, заподозрили новый смертельный вирус

Пострадавшего из Пулково доставили в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина
Сергей ВОЛЧКОВ
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Молодого человека увезли в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина.Молодого человека увезли в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Поволноваться пришлось сегодня, 22 января, жителям и гостям Северной столицы, собравшимся в аэропорту Пулково. На их глазах врачи «Скорой помощи» укладывали в специальную изолирующую капсулу молодого человека, у которого заподозрили смертельный китайский коронавирус.

Как сообщил «Комсомолке» источник, 23-летний молодой человек прилетел в Северную столицу из Шанхая. По пути сделал пересадку. А уже в Пулково, где из-за «китайской угрозы» усилили меры безопасности, не прошел контроль на тепловизоре. Прибор зарегистрировал у молодого человека высокую – порядка 38 градусов – температуру.

Армана К., прилетевшего в Петербург, срочно проверяют на китайский коронавирус.

Армана К., прилетевшего в Петербург, срочно проверяют на китайский коронавирус.

- После этого его срочно забрала с КПП бригада «Скорой помощи», - отмечает источник. – С подозрением на заражение китайским коронавирусом пострадавшего доставили в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина.

Из-за угрозы распространения китайского вируса больницу перевели в режим повышенной готовности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за угрозы распространения китайского вируса больницу перевели в режим повышенной готовности.Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже будучи в больнице, молодой человек прошел ряд обследований. Смертельного вируса они, по счастью, не выявили – по предварительным данным, парень просто где-то подхватил ОРВИ.

Информацию "Комсомолке" подтвердили в самой боткинской больнице. По словам главного врача учреждения Алексея Яковлева, молодой человек действительно поступил к ним с подозрением на короновирус. Сейчас его обследуют. Информация о его состоянии и предполагаемом диагнозе должна появиться завтра, 23 января.

Напомним: новая малоизученная форма коронавируса была обнаружена в Китае в декабре прошлого года. Болезнь передается воздушно-капельным путем и способна провоцировать смертельные заболевания дыхательной системы. На данный момент от вируса умерло уже 17 человек. Зарегистрированы случаи заражения в Таиланде, Японии и США.

В Китае проводят дезинфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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