Проверка слуха: в Петербурге будут штрафовать за незаконное остекление балконов

О поправках в городской закон «Об административных нарушениях» в начале недели рассказали многие петербургские СМИ. Речь шла о том, что горожан начнут привлекать к административной ответственности за балконы, остекленные много лет назад.

Действительно, в декабре прошлого года в статью, которая предусматривает административную ответственность за переоборудование фасадов внесли изменения. Они вступили в силу с 10 января.

- Административная ответственность теперь предусмотрена за длящийся характер правонарушения в части переоборудования фасада, - поясняют в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). То есть виновное лицо будет привлекаться к ответственности не столько за изменение фасада здания, сколько за факт содержания здания с измененным внешним обликом.

При этом в разговоре с «Комсомолкой» в ГАТИ подчеркнули: поправки эти вносились в расчете на нежилые помещения.

- Мы не вели речь о балконах, - говорит пресс-секретарь ведомства Евгения Чистякова. – Для нас важны другие правонарушения, с которыми мы сталкиваемся: кондиционеры, вентиляционные решетки, жалюзи, видеокамеры, водосточные трубы и так далее. Для нас было важно сделать эту статью «длящейся», чтобы иметь возможность штрафовать собственника не только в течение двух месяцев, когда он произвел работы, но и за то, что уже было сделано.

А что же собственники квартир? Формально новые правила относятся и к ним. Но в Петербурге и так запрещено самовольно остеклять балконы. Если этого не сделано по проекту, то вставить стекла можно только после согласования в КГА. И в 2019-м уже были прецеденты, когда – по жалобам соседей – жильцов заставляли демонтировать уже сделанное остекление.

«Комсомолка» отправила запрос с просьбой разъяснить схему согласования остекления балконов в комитет по градостроительству и архитектуре. Мы продолжаем следить за темой.

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