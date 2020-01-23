Мужчина сломал ногу, убегая с украденной картиной на выставке в Петербурге

Искусство многих сводит с ума и валит с ног. С гостем Петербурга это произошло в буквальном смысле. Приезжий 27-летний парень из Иркутска поздно вечером во вторник, 21 января 2020 года, прогуливался по Невскому проспекту и увидел выставку картин местных свободных художников, расположенную напротив собора святой Екатерины. Одна из них мужчине настолько приглянулась, что он не удержался и руки сами потянулись к живописи.

- Около 23:00 часов у дома 32/34 по Невскому проспекту, где располагается выставка свободных художников, мужчина, толкнув 59-летнего живописца Общественной организации «Вернисаж свободных художников», схватил со стенда картину и побежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако далеко сибиряк убежать не смог. Сделав пару шагов, он запнулся, упал и сломал ногу. Недовольные таким обращением к картинам художники сразу же вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 27-летний приезжий из Иркутска временно гостит в Петербурге у своего брата на улице Ивана Фомина. Сама картина под названием «Золотая осень» стоимостью 25 тысяч рублей, не пострадала.

Мужчине со сломанной ногой оказали медицинскую помощь, а после отвезли в 78 отделение полиции. По факту попытки кражи было возбуждено уголовное дело.