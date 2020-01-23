2020-01-23T12:47:14+03:00
Происшествия

Мужчина сломал ногу, убегая с украденной картиной на выставке в Петербурге

Гостя города искусство буквально повалило с ног
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Вор-неудачник сломал ногу, убегая с похищенной картиной на выставке в ПетербургеВор-неудачник сломал ногу, убегая с похищенной картиной на выставке в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Искусство многих сводит с ума и валит с ног. С гостем Петербурга это произошло в буквальном смысле. Приезжий 27-летний парень из Иркутска поздно вечером во вторник, 21 января 2020 года, прогуливался по Невскому проспекту и увидел выставку картин местных свободных художников, расположенную напротив собора святой Екатерины. Одна из них мужчине настолько приглянулась, что он не удержался и руки сами потянулись к живописи.

- Около 23:00 часов у дома 32/34 по Невскому проспекту, где располагается выставка свободных художников, мужчина, толкнув 59-летнего живописца Общественной организации «Вернисаж свободных художников», схватил со стенда картину и побежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако далеко сибиряк убежать не смог. Сделав пару шагов, он запнулся, упал и сломал ногу. Недовольные таким обращением к картинам художники сразу же вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 27-летний приезжий из Иркутска временно гостит в Петербурге у своего брата на улице Ивана Фомина. Сама картина под названием «Золотая осень» стоимостью 25 тысяч рублей, не пострадала.

Мужчине со сломанной ногой оказали медицинскую помощь, а после отвезли в 78 отделение полиции. По факту попытки кражи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржец вез из Финляндии умные часы на 1500 евро «для себя, папы и мамы»
Ленинградский зоопарк показал на фото миленькую выдру
Древнее захоронение нашли в Ленинградской области
РЖД: Пассажирам с электронной регистрацией не нужно распечатывать билеты
Директора фонда капремонта оштрафовали за невыполнение капремонта
Нерадивая мать почти год не выплачивала своим дочерям алименты
В Ленобласти предложили предприятиям взять шефство над мемориальными комплексами
В Израиле открыли «Свечу памяти» в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда
Под конец недели в Петербурге выпадет снег
Полиция помогла студентке консерватории отыскать уникальный аксессуар для инструмента
На Петроградской стороне два 17-летних подростка ранили ножом и ограбили прохожего
Все концерты стендап-комика Долгополова, которого разыскивает МВД, отменены
Завхоз петербургского Главка присвоил служебный квадроцикл полицейских Курортного района
Китаянку госпитализировали с подозрением на новый смертельный вирус в Санкт-Петербурге
На Московском проспекте две машины вылетели на тротуар, чуть не задев пешеходов
На Васильевском острове при падении из окна погиб 19-летний гражданин Китая
В Авиагородке рядом с Пулково красочно горела постройка, принадлежащая аэропорту
80 килограммов итальянской косметики спрятал водитель автобуса рейса из Эстонии в Петербург
В Петербурге профессионал из любви к искусству угнал старый «Запорожец»
Шкуру тигра из коллекции географа Семенова-Тян-Шанского делят в Петербурге
На станции «Сенная площадь» почти три месяца будут ремонтировать эскалатор
Станция метро «Политехническая» закрыта на вход
На Лесном проспекте четверо мошенников развели водителя «Мерседеса» на 1,5 миллиона рублей
Улица превратилась в реку в Московском районе Петербурга
Петербурженка отсудила 200 тысяч у службы соцтакси из-за падения с подъемника в инвалидной коляске
На Богатырском проспекте «бамблби» не успел трансформироваться и влетел под «Петровича»
Вор-неудачник сломал ногу, убегая с похищенной картиной на выставке в Петербурге
В Петербурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии 2020 года
Проснувшись утром, жительница Мурина увидела в комнате вора-шутника