2020-01-23T15:51:03+03:00
Происшествия

«Ударом проломила ребра»: Несостоявшаяся бизнесвумен забила свою подругу, с которой была в любовных отношениях

Девушка вспомнила о необычных отношениях при муже своей зазнобы
Анна СВЕТЛАКОВА
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Подозреваемая любила фотографироваться с известными артистамиПодозреваемая любила фотографироваться с известными артистамиФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге задержали несостоявшуюся бизнесвумен Татьяну. 30-летнюю женщину, мать 3-летней девочки, подозревают в том, что она вместе со своим другом до смерти забила подругу Марию. Кровавая драма разыгралась в квартире на проспекте Просвещения во время вечеринки. Поначалу девушки шутили и смеялись, но вскоре обычный квартирник обернулся настоящим побоищем.

- Татьяна вместе со своим другом во время ссоры жестоко избили Марию, - рассказал "КП-Петербург" источник. - У 30-летней девушки были множественные двусторонние переломы ребер, травмы головы, живота и груди. От побоев она скончалась на месте происшествия.

Полицию вызвал гражданский муж Татьяны, когда заметил, что избитая умерла.

- Я в момент драки спала, поэтому не могла помешать, - пояснила "КП-Петербург" мать Татьяны Ольга. - Я думаю, что Маша вспомнила, что встречалась с моей дочерью одно время. У них была любовь. И это могло вывести дочку из себя.

Сейчас Татьяна вместе со свои другом в ИВС. Они уже дали признательные показания. На подозреваемую зарегистрирована в Петербурге строительная фирма. Но, по словам родственников, сама девушка ей не управляла.

- Фирма просто была зарегистрирована на ее имя, - пояснила мать задержанной.

К слову, на Татьяну уже было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. С нее следователь взял обязательство о явке. Сейчас ей грозит СИЗО.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - пояснили в ГСУ СКР по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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