В Смольном объяснили, что будет за самовольно остекленный балкон и яркую оконную раму

С 11 января самовольное изменение фасада – преступление из закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» – приобрело длящийся характер. Замена слова «устройство» на формулировку «размещение (устройство)» должна была, по замыслу депутатов и инициатора поправки, Государственной административно-технической инспекции, поставить на место хозяев всевозможных нежилых помещений.

Но в результате угрозу штрафа почувствовали и обычные петербуржцы, которые живут в квартире с застекленным в советские годы балконом или нестандартными оконными рамами, оставленными в наследство предыдущим собственником.

«Справедливороссы» уже выступили за то, чтобы формулировку из закона убрать, и предложили внести в список нарушений самовольные мансарды – «изменение высотных характеристик здания, сооружения путем изменения крыши».

Тем временем в Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА), главном блюстителе облика петербургских зданий, спешат разъяснить горожанам: паниковать не нужно. Ведь под угрозой штрафа владельцы нестандартных окон и балконов… были всегда.

– Штрафы за самовольное изменение фасада были предусмотрены всегда, – объясняет начальник управления городской среды ведомства Елена Кириченко. – Закон «Об административных правонарушениях» действует с 2010 года. Есть Правила благоустройства, до этого были Правила содержания и ремонта фасадов, в 1993-ем ввели Правила содержания жилого фонда… Никогда люди самовольно застеклять балконы не могли. Другое дело, что в последнее время их стали лучше информировать об этом: стало больше каналов.

– Что же изменилось?

– Теперь прописано, что штрафовать будут, в том числе, за содержание самовольно измененного объекта. Согласно Правилам благоустройства, размещать элементы на фасаде можно только на основе согласовано КГА проекта. Причем в отношении балконов проект следует разрабатывать для всего фасадов в целом. Заявка в комитет должна быть подана от управляющей компании или от уполномоченного собственника: единичные обращения граждан не рассматриваются.

Варианта два. Либо собственники живут и не изменяют фасад, и он содержится в первоначальном виде, предусмотренном проектной документацией, либо они хотят изменить фасад и решают вопрос за свой счет: разрабатывают проект и изменяют фасад в установленном порядке.

– В какие сроки это можно сделать?

– Срок выдачи задания на основе обращения управляющей компании или уполномоченного представителя собственников – 30 календарных дней, срок согласования – 22 рабочих дня. Плюс разработка самого проекта, что зависит уже от возможностей заявителя. Он должен содержать текстовую и графическую части.

– И с такими обращениями действительно приходят?

– Количество согласованных проектов – на балконы, кондиционеры, входы – за последние годы заметно увеличилось в связи с введением электронного документооборота. Заявки на комплексное остекление периодически поступают, но их десятки в год. В основном, от ТСЖ.

– В каких случаях сразу понятно, что остеклить балкон законно не получится?

– В случае с историческими фасадами, где остекление без нарушения архитектурного облика, как правило, невозможно. Сталинские фасады тоже зачастую не подлежат остеклению из-за того, что балконы размещены не сгруппировано, а единично.

– Кто должен следить за фасадами?

– При поступлении жалоб в комитет на самовольное остекление мы перенаправляем их в районную администрацию, которая уполномочена составлять протоколы. Далее исполнительные органы – в частности, Госжилинспекция – привлекают к административной ответственности. Это в их компетенции. За ненадлежащее содержание фасада могут штрафовать и собственника, и управляющую компанию.

– Хозяева квартир, которые давно имеют непроектные расстекловку или цвет рам, тоже рискуют быть оштрафованными, даже если это не их рук дело?

– Да, любое самовольное изменение фасада и содержание в таком виде – это административное правонарушение. Люди покупают объекты недвижимости и прекрасно представляют, каковы параметры объекта. Расстекловка и цветовое решение оконных рам должны иметь единый характер. Кстати, изменение прозрачности окон – это тоже изменение фасада: остекление должно быть прозрачным.

– Как закон будет работать в новом виде и будет ли вообще?

– Мы никакого рейда не планируем: в нашей компетенции только плановая работа. Так что это вопрос не к нам, а к исполнительным органам. Это их задача, решить и принять меры.

КОНКРЕТНО:

За самовольные окна и входы, остекление и козырьки, навесы и техническое оборудование, а также за заложенные проемы грозит штраф:

– гражданам – 1000 – 5000 рублей;

– должностным лицам – 3000 – 30 000 рублей;

– юрлицам – 20 000 – 100 000 рублей.

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