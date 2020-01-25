Хозяина крупнейшей сети борделей Петербурга «Карамельки» задержали

В Петербурге накрыли крупнейшую сеть притонов с ночными бабочками. Элитные бордели располагались в основном в самом центре города на Неве. «Карамельки», так назывались публичные дома, которые его хозяину приносили огромный доход. С 31 июля 2019 года полиция города работала под прикрытием, вычисляя адреса заведений с проститутками. В итоге, 24 января 2020 года, владельцу сети было предъявлено обвинение.

Веселые дома располагались на Волковском проспекте, на набережной реки Фонтанки, Маяковкой и 15-й линии Васильевского острова. Где-то девочки работали прямо в квартирах, где-то под это дело были переоборудованы нежилые помещения. 44-летний подозреваемый «бизнесмен» для раскрутки своего дела создал в интернете сайт, где клиенты могли выбрать по фотографии и описанию себе понравившуюся девушку, узнать все о ценах, а также адресах публичных домов. Сотрудниц, как проституток, так и администраторов, он искал на одном из сервисов по поиску работы.

- С 31 июля по 1 августа 2019 года проводилась операция «Проверочная закупка», в ходе которой был подтвержден факт организации секс-притонов, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Владелец борделей уже не первый раз попадается в поле зрения полиции. Ранее мужчина был осужден за оборот наркотиками. Отбыв наказание, он решил податься в секс-индустрию.

По факту деятельности «Карамелек» было возбуждено три уголовных дела. Также 12 бабочек были привлечены к административной ответственности за предоставление секс-услуг.

В квартире хозяина домов разврата проведены обыски. Сам мужчина дал признательные показания и подписку о невыезде пока продолжается расследование.