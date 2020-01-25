2020-01-25T13:31:14+03:00
Происшествия

Хозяина крупнейшей сети борделей Петербурга «Карамельки» задержали

Салоны для секс услуг располагались в самом центре Культурной столицы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге задержан организатор сети борделей «Карамельки»В Петербурге задержан организатор сети борделей «Карамельки»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Петербурге накрыли крупнейшую сеть притонов с ночными бабочками. Элитные бордели располагались в основном в самом центре города на Неве. «Карамельки», так назывались публичные дома, которые его хозяину приносили огромный доход. С 31 июля 2019 года полиция города работала под прикрытием, вычисляя адреса заведений с проститутками. В итоге, 24 января 2020 года, владельцу сети было предъявлено обвинение.

Веселые дома располагались на Волковском проспекте, на набережной реки Фонтанки, Маяковкой и 15-й линии Васильевского острова. Где-то девочки работали прямо в квартирах, где-то под это дело были переоборудованы нежилые помещения. 44-летний подозреваемый «бизнесмен» для раскрутки своего дела создал в интернете сайт, где клиенты могли выбрать по фотографии и описанию себе понравившуюся девушку, узнать все о ценах, а также адресах публичных домов. Сотрудниц, как проституток, так и администраторов, он искал на одном из сервисов по поиску работы.

- С 31 июля по 1 августа 2019 года проводилась операция «Проверочная закупка», в ходе которой был подтвержден факт организации секс-притонов, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Владелец борделей уже не первый раз попадается в поле зрения полиции. Ранее мужчина был осужден за оборот наркотиками. Отбыв наказание, он решил податься в секс-индустрию.

По факту деятельности «Карамелек» было возбуждено три уголовных дела. Также 12 бабочек были привлечены к административной ответственности за предоставление секс-услуг.

В квартире хозяина домов разврата проведены обыски. Сам мужчина дал признательные показания и подписку о невыезде пока продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
15 экипажей ДПС устроили погоню за пьяным водителем в Петербурге
Без вести пропавшую беременную 16-летнюю девочку двое суток разыскивают в Петербурге
Женщина бежала на автобус и попала под маршрутку на севере Петербурга
Автомобилист получил трое суток ареста за тонированные стекла в Петербурге
Дамбу в Петербурге не стали закрывать из-за угрозы наводнения
Петербургский таксист обокрал спящую пассажирку и принуждал ее к сексу
Два человека погибли в жестком ДТП на Санкт-Петербургском шоссе
Вандалы каждый ночью бьют машины во Фрунзенском районе
В Петербурге борются за жизнь старого лиса, переломанного после жуткой аварии
В Гатчине под покровом ночи разыскивают пропавшую 87-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти
Суд не смягчил приговор экс-сотруднику ФСБ Петербурга, который разорвал задний проход подозреваемому
Водители жалуются на проклятый 666-й километр трассы М-11 из Москвы в Петербург, где происходят частые ДТП
Милота дня: Россельхознадзор Петербурга провел ветеринарный контроль тысячи утят
Дзюба показал свое откровенное фото в Tinder
Пулковская таможня приняла меры безопасности из-за возможной угрозы смертельного коронавируса
Петербуржцев порадовал батюшка, поющий рок-песню AC/DC у Гостиного двора
В Петербурге разыскивают трехцветную Мафию
Лидер неонацистов США нашел русскую жену и стал учителем английского в Петербурге
Малком не назвал точных сроков возвращения в основу «Зенита»
Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка
Звери Ленинградского зоопарка показали, какие аватарки они ставили бы в соцсетях
Суд Петербурга арестовал имущество владельца сети магазинов Spar и «Семья»
Житель Ленобласти вытащил двух школьниц из ледяной воды