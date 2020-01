«Мы ждем ребенка»: Сергей Семак впервые станет дедушкой

Один из самых многодетных спортсменов страны, главный тренер футбольного клуба «Зенит» 43-летний Сергей Семак впервые дедушкой. Его старшая дочь 20-летняя Мая поделилась в соцсетях этой радостной новостью, показав округлившийся животик.

- It’s time to share our happiness with the world (Время поделиться нашей радостью с миром, прим.ред.),- написала девушка в Instagram.

mayasemak Дочь Сергея Семака показала округлившийся животик

Впрочем, Семак, у которого восемь детей, мог и в девятый раз стать отцом. Жена футбольного тренера Анна также поделилась с подписчиками своим непреодолимым желанием снова ощутить радость материнства.

- Не могу больше молчать! Мы ждем ребенка!!! Перед поездкой в Непал, в октябре, я поняла, что снова хочу ощутить беременность, бессонные ночи, кормления, путешествия по всему миру со слингом. Раздумывая на эту тему, прикидывая все «за» и «против», думала я так же об усыновлении новорожденного малыша, - поделилась Анна.

annas_secret_garden Анна Семак сообщила, что скоро станет бабушкой

Однако судьба повернулась несколько иначе, чему чета Семаков несказанно обрадовалась. Оказалось, что старшая дочь Мая беременна от своего 21-летнего друга. Евгений Гуревич учится в Высшей школе менеджмента в Петербурге. Свои отношения молодая пара стала афишировать в соцсетях в сентябре 2018 года, но официальным браком свою любовь они еще не скрепили. Однако некими планами с будущими бабушкой и дедушкой они уже поделились.

- Пока молодые ребята будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь кроме огромной любви к этому пока не рожденному человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами, - мечтательно поведала Анна Семак.