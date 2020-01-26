В Ленобласти маршрутка вылетела в кювет и перевернулась: один погиб, пятеро пострадали

Смертельная авария произошла Волосовском районе Ленинградской области. На 48 километре трассы А-120 между поселками. Бегуницы и Гомонтово водитель маршрутки №851 не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет. "Газель" от удара перевернулась на бок.

- Водитель ехал по маршруту: Санкт-Петербург – Сланцы, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкть-Петербургу. - В автомобиле ехали 12 человек. Один человек погиб, пятеро пострадали.

В ДТП пострадали пять человек Фото: Дорожный инспектор

Погибшей девушке было 27 лет. Как уточняют в МЧС, детей в маршрутке не было. На месте происшествия работают все экстренные службы.

- По данному факту проводится проверка, - сообщают в ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Травмы, которые получили пассажиры, уточняются. Водитель в аварии не пострадал. Причины съезда в кювет устанавливаются.