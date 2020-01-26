2020-01-26T17:18:25+03:00
Общество

В Петербурге умер учитель Юрия Гальцева и Елены Воробей, создатель театра «Буфф»

Учениками народного артиста РФ Исаака Штокбанта также были Геннадий Ветров и Алла Михеева
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Актеры и режиссеры оплакивают скончавшегося основателя современного театра "Буфф" Исаак Штокбант Фото: театр "Буфф"Актеры и режиссеры оплакивают скончавшегося основателя современного театра "Буфф" Исаак Штокбант Фото: театр "Буфф"
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в театральной среде наступил траур. Актеры и режиссеры оплакивают скончавшегося основателя современного театра "Буфф" Исаака Штокбанта. Именно в этом театре начинали свою карьеру звезды юмора Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Елена Воробей и Алла Михеева. Исаак Романович по праву считался их учителем.

- С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант, - рассказывают в Комитете по культуре Петербурга. - Исаак Романович - фронтовик, выдающийся деятель культуры России, чья жизнь была неразрывно связана со служением Отечеству. Исаак Романович служил на фронтах Великой Отечественной войны артиллеристом, остался в рядах Советской армии и после завершения войны окончил театральный институт в родном Ленинграде.

О смерти Исаака Романовича сообщили в Комитете по культуре Петербурга Фото: vk.com/kkultspb

О смерти Исаака Романовича сообщили в Комитете по культуре Петербурга Фото: vk.com/kkultspb

У Исаака Романовича была сложная судьба. Пережил войну, мэтр начинал с ноля в области режиссуры и актерского мастерства, уже будучи зрелым человеком. Но это не помешало ему достигнуть успеха. Исаак Штокбант был народным артистом РФ, профессором Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (РГИСИ), лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие городской культуры.

- Его знают и любят миллионы поклонников, преданных учеников и благодарных зрителей, как основателя и бессменного руководителя прославленного театра "Буфф". Он создал уникальный творческий коллектив, а каждая премьера в театре была ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга, - делятся в Комитете по культуре.

Исаак Романович до последнего работал по 12 часов в сутки: писал пьесы, ставил спектакли и учил молодые дарования.

Прощание с Исааком Романовичем состоится 29 января в большом зале театра "Буфф" с 10 до 13 часов.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Исаака Романовича.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Снег пойдет, но сугробов не будет: Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург на следующей неделе
На трассе "Кола" в Ленобласти лобовое столкновение с BMW: трое пострадали
В Петербурге прохожий увидел, как четверо мужчин погрузили окровавленное тело в каршеринговую машину
В Петербурге повар после увольнения украл из ресторана всю рыбу и мясо
В Выборгском районе налетчик, угрожая расправой продавцу, похитил из магазина коробку сигарет
В Петербурге полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного лихача
В Петербурге возбудили дело после гибели двух человек в ДТП с «Ауди-80»
В Петербурге четверо мужчин похитили прохожего и, угрожая ножом, забрали 50 тысяч рублей
В Петербурге потушили пожар площадью 600 квадратных метров в недостроенном здании
В Петербурге водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил девушку
На нас идет волновой циклон: Петербург может побить очередной температурный рекорд
Петербуржец из ревности изрезал ножом на улице нового мужа своей бывшей жены
Пенсионерка в Петербурге купила бидобавки у мошенников за полтора миллиона рублей
Наглый парень показал «хозяйство» девушке в петербургском метро
На девяти этажах жилого дома на Просвещения горели щитки электричества
Петербуржцам рассказали, как избежать заболевания китайским коронавирусом
Петербуржцы рассказывают о задымлении в «Мега-Парнас»
Мужчина убил брата, порезал горло его девушке и сжег их в своей квартире
Экс-главу «Метростроя» Николая Александрова отпустили из СИЗО
«Ласточку» запустят между Петербургом и Сосновым Бором
Петербургский депутат обратился к президенту в защиту комика Долгополова
Передовой детский технопарк откроется 1 сентября в Петербурге
Труп с огнестрельным ранением нашли в мастерской на «Красном треугольнике»
Пьяная петербурженка, потеряла сумку, а после заявила, что ее ограбили
15 экипажей ДПС устроили погоню за пьяным водителем в Петербурге
Без вести пропавшую беременную 16-летнюю девочку двое суток разыскивают в Петербурге
Женщина бежала на автобус и попала под маршрутку на севере Петербурга