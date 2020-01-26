В Петербурге умер учитель Юрия Гальцева и Елены Воробей, создатель театра «Буфф»

В Санкт-Петербурге в театральной среде наступил траур. Актеры и режиссеры оплакивают скончавшегося основателя современного театра "Буфф" Исаака Штокбанта. Именно в этом театре начинали свою карьеру звезды юмора Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Елена Воробей и Алла Михеева. Исаак Романович по праву считался их учителем.

- С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант, - рассказывают в Комитете по культуре Петербурга. - Исаак Романович - фронтовик, выдающийся деятель культуры России, чья жизнь была неразрывно связана со служением Отечеству. Исаак Романович служил на фронтах Великой Отечественной войны артиллеристом, остался в рядах Советской армии и после завершения войны окончил театральный институт в родном Ленинграде.

О смерти Исаака Романовича сообщили в Комитете по культуре Петербурга Фото: vk.com/kkultspb

У Исаака Романовича была сложная судьба. Пережил войну, мэтр начинал с ноля в области режиссуры и актерского мастерства, уже будучи зрелым человеком. Но это не помешало ему достигнуть успеха. Исаак Штокбант был народным артистом РФ, профессором Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (РГИСИ), лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие городской культуры.

- Его знают и любят миллионы поклонников, преданных учеников и благодарных зрителей, как основателя и бессменного руководителя прославленного театра "Буфф". Он создал уникальный творческий коллектив, а каждая премьера в театре была ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга, - делятся в Комитете по культуре.

Исаак Романович до последнего работал по 12 часов в сутки: писал пьесы, ставил спектакли и учил молодые дарования.

Прощание с Исааком Романовичем состоится 29 января в большом зале театра "Буфф" с 10 до 13 часов.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Исаака Романовича.