2020-01-26T15:41:01+03:00
Звезды

В сексуальной сцене с Кириллом Нагиевым в «Холопе» снималась беременная актриса

Девушка была на девятом месяце
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кирилл НагиевКирилл НагиевФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко с первого дня показа в кинотеатрах получил оглушительный успех. А за месяц собрал внушительную кассу. По этому поводу в студии программы «Привет, Андрей!» собрались исполнители главных ролей. Выяснились некоторые интересные подробности. Например, Ольга Дибцева, которая сыграла роль дочери барина Аглаю и по сюжету должна была охмурить главного героя (Милоша Биковича), но в итоге охмурила другого парня. В постельной сцене в карете (почти, как, в фильме «Титаник») с Кириллом Нагиевым Ольга снималась на девятом месяце беременности.

«Все было очень прилично, целомудренно. Клим говорил, чтобы мы держали себя в руках. Все было на расстоянии. Кирилл прекрасный артист и человек. Мы оба из Санкт-Петербурга. Мы оба немножко стеснялись, но Клим не заставлял нас ничего такого делать», — поделилась актриса.

dibulikdibulik
Мы с бейби желаем вам хорошего дня!
5894 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В день премьеры «Холопа» на большие экраны 26 декабря Ольга родила дочку.

kirill_nagievkirill_nagiev
Фильм "Холоп"
2135 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К слову, Ольга Дибцева родилась в Ленинграде в семье интеллигентов. Получила хорошее среднее образование, окончила художественную школу. Поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет графического дизайна, но через год все бросила и отправилась в Москву. В ГИТИС, который Ольга давно окончила, ее взяли с первого раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ленобласти 700 человек приняли участие в военной реконструкции «Январский гром»
Снег пойдет, но сугробов не будет: Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург на следующей неделе
На трассе "Кола" в Ленобласти лобовое столкновение с BMW: трое пострадали
В Петербурге прохожий увидел, как четверо мужчин погрузили окровавленное тело в каршеринговую машину
В Петербурге повар после увольнения украл из ресторана всю рыбу и мясо
В Выборгском районе налетчик, угрожая расправой продавцу, похитил из магазина коробку сигарет
В Петербурге полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного лихача
В Петербурге возбудили дело после гибели двух человек в ДТП с «Ауди-80»
В Петербурге четверо мужчин похитили прохожего и, угрожая ножом, забрали 50 тысяч рублей
В Петербурге потушили пожар площадью 600 квадратных метров в недостроенном здании
В Петербурге водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил девушку
На нас идет волновой циклон: Петербург может побить очередной температурный рекорд
Петербуржец из ревности изрезал ножом на улице нового мужа своей бывшей жены
Пенсионерка в Петербурге купила бидобавки у мошенников за полтора миллиона рублей
Наглый парень показал «хозяйство» девушке в петербургском метро
На девяти этажах жилого дома на Просвещения горели щитки электричества
Петербуржцам рассказали, как избежать заболевания китайским коронавирусом
Петербуржцы рассказывают о задымлении в «Мега-Парнас»
Мужчина убил брата, порезал горло его девушке и сжег их в своей квартире
Экс-главу «Метростроя» Николая Александрова отпустили из СИЗО
«Ласточку» запустят между Петербургом и Сосновым Бором
Петербургский депутат обратился к президенту в защиту комика Долгополова
Передовой детский технопарк откроется 1 сентября в Петербурге
Труп с огнестрельным ранением нашли в мастерской на «Красном треугольнике»
Пьяная петербурженка, потеряла сумку, а после заявила, что ее ограбили
15 экипажей ДПС устроили погоню за пьяным водителем в Петербурге
Без вести пропавшую беременную 16-летнюю девочку двое суток разыскивают в Петербурге
Женщина бежала на автобус и попала под маршрутку на севере Петербурга