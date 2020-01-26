В сексуальной сцене с Кириллом Нагиевым в «Холопе» снималась беременная актриса

Фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко с первого дня показа в кинотеатрах получил оглушительный успех. А за месяц собрал внушительную кассу. По этому поводу в студии программы «Привет, Андрей!» собрались исполнители главных ролей. Выяснились некоторые интересные подробности. Например, Ольга Дибцева, которая сыграла роль дочери барина Аглаю и по сюжету должна была охмурить главного героя (Милоша Биковича), но в итоге охмурила другого парня. В постельной сцене в карете (почти, как, в фильме «Титаник») с Кириллом Нагиевым Ольга снималась на девятом месяце беременности.

«Все было очень прилично, целомудренно. Клим говорил, чтобы мы держали себя в руках. Все было на расстоянии. Кирилл прекрасный артист и человек. Мы оба из Санкт-Петербурга. Мы оба немножко стеснялись, но Клим не заставлял нас ничего такого делать», — поделилась актриса.

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В день премьеры «Холопа» на большие экраны 26 декабря Ольга родила дочку.

К слову, Ольга Дибцева родилась в Ленинграде в семье интеллигентов. Получила хорошее среднее образование, окончила художественную школу. Поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет графического дизайна, но через год все бросила и отправилась в Москву. В ГИТИС, который Ольга давно окончила, ее взяли с первого раза.