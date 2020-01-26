«Его могли похитить бандиты, которым нужен хирург»: В Петербурге возбудили уголовное дело после пропажи студента-медика

В Санкт-Петербурге с 14 января разыскивают 22-летнего студента-медика Сергея Павлова. В тот день хирург был на ночной смене на работе в клинике. После работы он сел в метро на станции «Петроградская». Но домой к своей девушке на «Звездную» студент-хирург по неизвестным причинам не поехал. В 11 утра Сергей вышел на «Парнасе», после чего его след обрывается. Его поиски пока не дали результатов.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Но проблема в том, что недругов у парня не было…

Сергей - успешный студент, учится на хирурга Фото: предоставлено матерью студента

- Следователи говорят, что не могут найти ни мотива, ни целей, почему сын мог исчезнуть, - рассказала «КП-Петербург» мать студента Ирина. - Нет зацепок. Поиск зашел в тупик. Но подключены Управление криминалистики и сотрудники регионального главка МВД. Я также написала заявление в ФСБ. Попросила оказать техническую поддержку в поиске. Но мне дали понять, что они не занимаются поисками студентов. Сама Ирина уверена, что сын не стал бы прятаться от родных и близких по своей воле.

- Если бы он был неблагополучным, лентяем, выпивал бы, можно было бы что-то предполагать, - поясняет мать студента. - Он очень заинтересованный в учебе человек. Стал капитаном хирургического студенческого общества в прошлом году. Со второго курса нарабатывает хирургические навыки. Потому что с детства хочет стать хирургом. Капитан футбольной команды. Был капитаном команды в военной-медицинских соревнованиях «Патриот». Ничто не предвещало какой-то беды.

Дома Сергея ждет невеста Фото: предоставлено матерью студента

Мать Сергея считает, что в исчезновении ее сына замешан криминал.

- У меня такая версия, что что-то произошло криминальное, вплоть до похищения, - вздыхает Ирина. - Он ездил на олимпиады в Москву, в Грозный. Светился в СМИ как будущий хирург. Может быть, это интересно каким-то криминальным структурам, которым нужен хирург. Если бы у него была проблема, он бы поделился с нами. Он уходил с намерением вернуться домой. У него нет причин скрываться от родных и друзей.

Родственники студента пытались искать Сергея сами. Но их поиски пока тоже ни к чему не привели.

Если вы что-то знаете о пропаже студента, сообщите волонтерам Фото: предоставлено матерью студента

- Мы часами отсматриваем данные с видеокамер в подъезде, во дворе, - пожимает плечами мать Сергея. – Мы приехали из Ижевска, приехали родители его невесты. Мы помогаем, как можем. Мы получили выход в его сеть «Вконтакте» через его старый телефон. Но пока ничего нет.

У Сергея две сестры, пять племянников и любимая девушка, с которой он вместе уже пять лет. И все они ждут его возвращения домой. Если вам что-либо известно о Сергее, обратитесь по телефонам волонтеров или в редакцию «КП-Петербург» по электронной почте: spb-red@phkp.ru.