В Петербурге задержали трех мужчин и женщину, которые при прохожих запихали окровавленное тело в багажник

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчин, которые днем похитили окровавленного мужчину в Невском районе. Свидетелем необычной картины стал прохожий, который увидел, как похитители запихивают человека в багажник каршеринговой машины.

- Свидетелем происшествия был другой человек, которые не хочет раскрывать свою личность, - пояснил "КП-Петербург" Юрий Баринов. - Он уже сообщил о случившемся в полицию. Четыре мужчины несли пакет с телом, которое погрузили в багажник каршерингового автомобиля.

Очевидец запомнил номера и марку машин. Сотрудники полиции сразу же стали искать необычную четверку. И сейчас они уже задержаны.

- Были ориентированы наружные наряды, в результате патрулирования сотрудники ДПС совместно с полицейскими Красногвардейского района у одного из домов на Уткином проспекте обнаружили троих мужчин, 32, 35, 45 лет и 30-летнюю женщину, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - На месте происшествия рядом с ними был обнаружено тело местного ранее судимого 35-летнего мужчины.

Как оказалось, похитители жестоко избил жертву, потому что подумали, что тот украл у девушки телефон. Сейчас все четверо доставлены в отдел полиции.