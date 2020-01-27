«Искусство должно идти от сердца к сердцу»: последнее интервью основателя театра «Буфф» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в театральной среде наступил траур. Ушел из жизни бывший художественный руководитель и основатель современного театра «Буфф» Исаак Штокбант.

Народный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (современное название РГИСИ), лауреат Премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры.

Он был примером для подражания - фронтовик, прошел войну, а после решил сменить профессию и стать режиссером. В прошлом году году мэтр отметит 94 года, каждый день на проводил на работе по двенадцать часов в сутки: писал пьесы, ставил спектакли, а еще - учил молодые дарования. Кстати, именно с этого и началась история театра.

Публикуем последнее интервью Исаака Романовича, которое он дал «Комсомолке».

В 2010 году театр переехал в новое здание, оборудованное по последнему слову техникиФото: Артем КИЛЬКИН

И СМЕХ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ

В 1980-е годы на кафедре эстрады и музыкального театра Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Исаак Штокбант начал работу со студентами в аудитории № 48. Будущие артисты должны были с одинаковым успехом выступать на драматической сцене, уличной эстраде или цирковой арене. Каждую неделю, в четверг, Исаак Романович устраивал открытый урок, на котором ученики показывали свои актерские придумки. Таким образом, студенты подходили к эстрадному искусству через игру и актерскую фантазию. Из таких зачинов складывались номера, этюды, а затем и первые учебные спектакли. В аудитории построили деревянные помосты, чтобы зритель сидел по всему периметру сцены, поставили столики - и получилось почти настоящее кабаре.

- В то время это было очень свежо и ново! - вспоминал Исаак Штокбант. - Непривычный опыт для советского зрителя - живое общение. Ну представьте: на сцене стоят стол и четыре стула. Артисты изображают всякие статуи и памятники, например «Медный всадник» или монумент Екатерины, и спрашивают зал: угадаете, что это? Первого правильно ответившего приглашают на сцену и угощают чаем с печеньем. Сейчас это называется словом «интерактив» и, наверное, такими вещами никого не удивишь, а тогда, во времена застоя, это было в новинку! У нас впервые появилось живое слово. Такое был время, что мы выстрелили, словно пробка от шампанского.

Буфф-2,второй выпуск на гастролях в Москве. Кого-то узнаете на этом снимке?

НЕТ ЛИ ЛИШНЕГО БИЛЕТИКА?

В роли конферансье в театре выступал Евгений Альпер, который, будучи студентом третьего курса, стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Даже Райкин в свое время занимал там только второе место! Когда артисты выступали в Театре эстрады, в кассах билетов не было - так просто на эти представления было не попасть. Потом студенты сделали это своей шуткой и буквально каждое шоу начинали с песни «А нет ли лишнего билетика?». Слава о молодых и талантливых артистах дошла до верхов.

- Хотите, расскажу один забавный случай? Был у нас в репертуаре такой веселый и озорной номер под песню «Увезу тебя я в тундру». Гоша Пицхелаури выскакивал на сцену и пел под ускоренную фонограмму эту песню. В качестве «оленей», подняв руки с растопыренными пальцами, под общий хохот выбегали Андрей Соловьев и Володя Смилянец. А Женя Александров, который, как положено, был «пьян в дугу», в роли музыканта завершал выступление на воображаемых клавишных. Номер имел потрясающий успех, о нем все только и говорили! Однажды пригласил меня представитель обкома партии и говорит: «У нас такого-то числа в Таврическом дворце соберется весь хозпартактив. Мы хотим увидеть именно этот номер». Я растерялся: как так - уж слишком несерьезно для такого мероприятия. Да еще и поставили нас выступать после знаменитого оперного певца Бориса Штоколова. Ну, думаю, была не была! Раз уж партия попросила! И вот мы выскочили на сцену в своих потешных костюмах, показали представление. В зале - полная тишина… И тут вдруг вижу: в первом ряду сидит первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов. Он захлопал в ладоши, и только после этого раздались аплодисменты и хохот. Этот казус вспоминаем до сих пор! - рассказывал Исаак Штокбант.

Многие артисты, прошедшие школу «Буффа», успешно работают сегодня на большой эстраде: Юрий Гальцев, Елена Воробей, Геннадий Ветров. ФОТО: Инстаграм Елены Воробей

«ЭСТРАДНОЕ ИСКУССТВО ВЫСОКОЙ ПРОБЫ»

В 1983 году курс подошел к диплому с тремя концертными эстрадными программами – «Первый концерт», «Гостиный двор», «С радостью и волнением», и драматическими работами – спектаклем «Актерские игры» по «Голубой книге» Михаила Зощенко и возрожденческой пьесой «Мандрагора» Макиавелли, которая в дальнейшем стала визитной карточкой театра. Сегодняшний читатель может не поверить, но артисты целую неделю выступали в Большом концертном зале «Октябрьский». Киркоров здесь выступает не более двух дней, а молодые артисты, которые без году неделя на сцене - семь дней на аншлагах!

- Это были талантливые ребята, буквально каждый! Универсальные артисты, которые хорошо владели драматическим искусством, могли выступать на эстраде или цирковой арене и, главное, умели импровизировать! Эстрадное искусство «высокой пробы»! - рассказывает Исаак Штокбант. – И что еще замечательно. Получив «корочки», они не разбежались, а организовали свой театр. Надо сказать, что создали его еще и в сложное время, в эпоху застоя. К тому же, в Петербурге уже 40 лет как не открывали новые театры, а тут мы. Да, рисковали, но мы верили в свое дело. У меня часто спрашивают, почему театр называется «Буфф»? В соответствии с жанром, мы хотели назвать его просто театр-кабаре. Начальство тогда строго так на меня посмотрело, мол, какое еще кабаре в Советском Союзе? Но мы ведь находчивые, я вспомнил о «Буффе» - театре, который придумали во Франции в девятнадцатом веке. На это название согласились. В этом слове было еще что-то от Маяковского, от его «Мистерии-буфф», хотя, конечно, я подразумевал другое. Но теперь-то я рад, что тогда нам не разрешили назвать себя театром-кабаре. То, что мы делаем, никак не вписывается в узкие рамки кабаретного искусства. Высокая комедия соседствует здесь с острой сатирой, современный мюзикл – с искусством эпохи Возрождения. Мы играем, поем, танцуем и даже показываем фокусы!

Сейчас труппу театра составляют выпускники РГИСИ разных лет, среди них: заслуженные артисты России Евгений Александров, Мурад Султаниязов, Михаил Трясоруков, Андрей Соловьев, Наталья Бобровничая, Сергей Магиленич, Елена Зубович, Владимир Смилянец, Ника Козоровицкая, Ольга Пикало; лауреаты российских конкурсов артистов эстрады Светлана Вильгельм-Плащевская, Владимир Сута, Анастасия Кулаева, Михаил Бондарук и другие. Заслуженный артист России Михаил Смирнов, выпускник мастерской Исаака Штокбанта, в 2019 году занял пост художественного руководителя театра.

- Увы, не получается работать с приглашенными артистами, другая школа что ли, люди другие по духу. И потом – мы ведь становимся одной семьей! Нас уже 9 поколений! Моя настоящая семья тоже работает здесь – дочь, жена. Все мы крутимся, вертимся. Мне есть чем гордиться!

Многие артисты, прошедшие школу «Буффа», успешно работают сегодня на большой эстраде: Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей, Елена Спиридонова, известные радиоведущие Вадим Карев, Виктор Янишевский.

- Гальцев и Ветров пришли после армии. Знаете, их бы не приняли ни на один курс, пришли неподготовленными, какая там басня и стих! Я спросил, что вы тогда умеете? Ребята поняли, что это последний шанс. Юра стал петь петухом, кукареть, че-то там нес несустветное, но вдруг оказался таким смешным. Я понял, он просто от природы такой. Стоит ему выйти на сцену, в зале уже смех и хохот. А Гена такой выдумщик оказался! На сцене настоящий человек-оркестр! Я с Геной потом ездил в Америку и несколько дней подряд он давал сольные концерты. До сих пор храню публикации местных газет, зрители им восхищались! –вспоминал о своих учениках мэтр. - Точно такая же история про Елену Воробей. Ее не хотела принимать комиссия, мол, некрасивая, невысокого роста, неказистая какая-то. Но в процессе учебы она так раскрылась! Считаю, что пока других таких актрис не появилось!

Технические возможности нового театра наравне с лучшими театральными площадками России. ФОТО: предоставлено театром "Буфф""

НОВОЕ ЗДАНИЕ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В 2010 году театр переехал в новое здание, оборудованное по последнему слову техники. Как случилось такое чудо? Воля случая.

- До этого момента мы двадцать лет ютились на первом этаже жилого дома на Народной улице, 1. Когда губернатором города стала Валентина Матвиенко, она каждый год встречалась с творческими работниками. На одном из таких мероприятий я пригласил ее к нам в театр на спектакль. И вот однажды звонок из Смольного: «К вам приедет Валентина Ивановна Матвиенко». В этот день мы давали «Казанову». По опыту знаю: чиновники сидят в зале не больше пятнадцати минут, а потом уходят. Время экономят. А тут первое действие отсмотрели - уходить не собираются. В антракте пригласил их в кабинет. Губернатор спросила: «О чем бы вы хотели попросить?» Говорю: «Валентина Ивановна, у нас помещение тесное. А большие кинотеатры простаивают и не работают. Вот, к примеру, «Охта». Я так сказал, не особо на что-то рассчитывая, но через некоторое время опять раздался звонок из Смольного: «Приезжайте к кинотеатру «Охта», там вас будут ждать». Я примчался. А там уже Матвиенко с помощниками: «Ну что, Исаак Романович, вам подходит такое помещение?» Я ответил, что, поскольку тут зал на 1200 мест, мы просто вполовину его уменьшим, а остальное будет сцена. «Это не решение вопроса», - сказала Матвиенко и распорядилась снести здание и построить на его месте полноценный театр. Через два года он был готов. И это несмотря на случившийся в стране кризис. И вот в 2010 году мы торжественно въехали в новое здание на Заневском проспекте, 26, - вспоминал Исаак Штокбант.

По сравнению с тем, что было до этого, - небо и земля! Технические возможности нового театра - наравне с лучшими театральными площадками России: прекрасная акустика, современное оснащение сцены, уникальное световое оборудование. Все это дает возможность воплотить любые, даже самые необычные идеи постановщиков. Репертуар у «Буффа» расширился и размножился, теперь это можно позволить. Спектакли и шоу-программы идут здесь на трех площадках. Сцена для самых маленьких зрителей, от трех лет и старше, называется театр «Буффики». Там артисты играют с малышами и представляют для них детские оперы: «Теремок», «Кошкин дом» и так далее. Вторая сцена - «Кабаре-буфф», - как и раньше, оборудована столиками для зрителей. Там дают тематические кабаре-программы, созданные по знакомым российским песням: «Это было так…», «Маленькие истории Большого Города» и так далее. На основной сцене идут драматические спектакли, комедии, мюзиклы.

- В «Буффе» мы сохранили главное еще со времен первого спектакля - ощущение жизни и творчества в том направлении, в котором родился этот театр, когда «солнцем полна голова»! – говорил Исаак Романович. – И еще: искусство должно идти от сердца к сердцу, только тогда в это есть смысл! Это то, чему я учу своих студентов, то, что хочу донести до зрителя.

КОНКРЕТНО

Прощание состоится 29 января в Большом зале театра «Буфф» с 10.00 до 13.00.К

«Комсомолка» приносит свои соболезнования родным, близким и коллегам Исаака Романовича