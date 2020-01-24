2020-01-24T11:05:31+03:00
Происшествия

В Кингисеппе сильный ветер сломал крест на куполе храма

От удара стихии пострадал Екатерининский собор, созданный по проекту Антонио Ринальди
Петр КИБЕР
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На Екатерининском соборе в Кингисеппе ветер сломал крест. Фото: Нина Рубаи / vk.com/spb_today_unpublishedНа Екатерининском соборе в Кингисеппе ветер сломал крест. Фото: Нина Рубаи / vk.com/spb_today_unpublished
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Резкий ветер, налетевший на Ленинградскую область в ночь на 22 января, едва не сорвал крест с Екатерининского собора в Кингисеппе. Конструкция на куполе храма согнулась у основания, но все же удержалась наверху.

- Ночным ветром согнуло крест на соборе. На калитке объявление «24-25 храм закрыт», ходят озадаченные ремонтники, ахают и крестятся местные бабки, - сообщают местные жители в паблике «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, при падении основание креста оставило приличную вмятину и на куполе храма. Теперь реставраторам придется восстанавливать всю конструкцию целиком. А заодно выяснить, где они просчитались при строительстве.

Сначала крест немного накренился, а потом основание не выдержало и конструкция упала на бок. Фото: Нина Рубаи / vk.com/spb_today_unpublished

Сначала крест немного накренился, а потом основание не выдержало и конструкция упала на бок. Фото: Нина Рубаи / vk.com/spb_today_unpublished

Стоит сказать, что Екатерининский собор, созданный в 1764—1782 годах по проекту известного итальянского архитектора Антонио Ринальди, является памятником федерального значения. Сейчас храм, долгое время бывший в запустении, находится на реставрации.

Изначально закончить работы должны были еще в прошлом году, однако сроки растянулись. Теперь они увеличатся еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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