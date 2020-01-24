Погода на выходные, 25 и 26 января 2020, в Санкт-Петербурге: Солнечные дни со снегом

Сразу скажем: погода в конце января в Санкт-Петербурге ничем нас не удивит. Первый месяц нового 2020 года запомнится всем аномально теплой погодой. Да еще и бесснежной. В ближайшие выходные, 25 и 26 января, в городе на Неве снова будет совсем не зимняя погода. Днем столбик термометра поднимется до плюс 2, а, учитывая, что в субботу, 25 января, в Петербурге будет солнечно, возможны и все плюс 5! Ночью сильно отрицательных значений не будет. Ожидается легкий морозец до минус 3, холоднее только местами по области. Что касается погоды на воскресенье, 26 января 2020 года в Санкт-Петербурге, то метеорологи прогнозируют незначительные изменения. Днем - до плюс 4, а к вечеру - похолодание до минус 3. Небо затянут облака, возможны осадки в виде снега.

Новая рабочая неделя начнется с минуса трех днем, но такая температура будет всего один день. Дальше снова потеплеет до плюс 1, а там уже, глядишь, и весна.

Но если без шуток, зима еще отыграется. Планирует во всяком случае. Как рассказал КП-Петербург профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин, есть вероятность, что в феврале в Санкт-Петербурге все-таки ляжет снег.

- Не исключаю, что через наш город пройдут и так называемые волны холода – температура на какое-то короткое время упадет до -10 градусов, - отметил Малинин.

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