Следователи Карелии потеряли 165 тысяч рублей, которые хранили как улики по делу о взятке

Поймать коррупционеров, дающих взятки – это одно дело. Схема уже отлажена. А вот сохранить эту взятку до суда в качестве улик – это уже другое. В Петрозаводске в региональном Следственном комитете произошла забавная ситуация с деньгами, которые хранили следователи в качестве улик. В какой-то момент 165 тысяч рублей попросту исчезли из сейфа. Куда они делись - никто не знает. Ведь доступ в служебные кабинеты имеют только те, кто обычно расследует уголовные дела, а не становится их главными героями.

А дело было так. Местные оперативники поймали женщину, которая хотела дать взятку местному чиновнику – сотруднику администрации одного из районов. Даму задержали при передаче денег. Купюры изъяли, расследование поручили следователю Роману Масалеву. Он утверждает, что положил деньги в сейф вместе с другими уликами.

- Эти деньги хранились в сейфе в моем кабинете, - пояснил «КП-Петербург» Роман Масалев. - Позже я уволился. При увольнении я все дела и вещественные доказательства передал руководству, о чем подписал обходной лист. Через месяц прошел суд по этому делу. Пришел приговор. И у следственного отдела возник вопрос: «Где деньги?». Мне заявили, что в сейфе их нет. Пропали вместе с вещдоками. Позвонили мне. Я сказал: «Ищите».

Следователи начали проверку. Вызвали Романа Масалева. Но бывший следователь заявляет, что деньги лежали в сейфе. Бывшие коллеги же считают, что деньги потерял сам Роман Масалев. Поначалу было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Но позже это дело прекратили - сумма ущерба недостаточная, поэтому нет состава преступления. В итоге все обернулось лишь гражданским иском Следственного комитета к экс-следователю Роману Масалеву. Бывшие коллеги требуют возместить ущерб. Сам Масалев себя виновным не считает.

- Я считаю, что деньги были похищены, - уверяет Масалев. – Я написал заявление по факту преступления – краж. Сами следователи считают, что деньги были не украдены, а утрачены – по моей вине. Но деньги были упакованы в один конверт с другими вещдоками, которых тоже нет. Поэтому я обжаловал прекращения уголовного дела.

В самом СУ СКР по Республике Карелии «КП-Петербург» заявили, что их позиция отображена в иске к Роману Масалеву, который сейчас рассматривает суд. Кто взял деньги или куда они исчезли – неизвестно до сих пор. Выходит, что взятка была, но самих денег по этому делу уже нет…