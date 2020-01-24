Музей концлагерей откроется в Петербурге

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе, пережившем блокаду, откроют Музей памяти жертв нацизма. Горожане уже окрестили его музеем концлагерей, музеем Холокоста.

– Холокосту в музее уделяется большое внимание, но расскажет он и о советских военнопленных, и о заключенных других национальностей, – рассказала «Комсомолке» старший научный сотрудник Военно-медицинского музея, кандидат культурологи, куратор проекта Анна Волькович. – Музей станет местом для погружения и переживания этих тяжелых тем.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ

Музей откроют на базе Военно-медицинского музея Минобороны России в Лазаретном переулке. Экспозиция включит более сотни предметов, которые ранее показывали лишь во временных выставках. Основой станет уникальная коллекция предметов из концлагерей и других мест массового уничтожения людей нацистами.

С конца 50-х в музей понесли воспоминания, дневники и личные вещи выживших узников. Фото: Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ

– Коллекция начала складываться в нашем музее с 1944 года, сразу после освобождения Майданека, откуда поступили первые предметы, фотографии и документы, – поясняет Анна Волькович. – Следующий большой блок поступлений был связан с окончанием Нюрнбергского процесса, когда материалы, собранные в концлагерях, использовались для советского обвинительного заключения и доказательной базы к нему. Эти материалы поступили в Центральную судебно-медицинскую лабораторию Красной Армии, а оттуда их целенаправленно передали нам, чтобы можно было на подлинных материалах рассказывать о том, что было.

Внутри фляги нашли уцелевшее письмо потомкам, написанное членом зондеркоманды. Фото: Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ

Тогда с музеем сотрудничали бывшие заключенные, судебные медики, военные, участвовавшие в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Так, военный переводчик передала музею уникальные снимки Нюрнбергского процесса, участницей которого стала.

Материалы коллекции стали доказательствами в Нюрнбергском процессе. Фото: Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ

– С конца 50-х, в 60-70-х поступали уже воспоминания, дневники и личные вещи выживших бывших заключенных нацистских концлагерей для военнопленных, – добавляет Волькович. – Они рассказывали свои истории и истории людей, которые оказались рядом.

ТОНКИЙ СЛОЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Каждый экспонат будущего музея заслуживает, как минимум, отдельный зал. Детская туфелька, найденная при раскопках в Майданеке. Детская перчатка, которую нашли на лагерном складе вещей. Инструменты и документы, свидетельствующие о проведении медицинских опытов над узниками. Свидетельства применения газа «Циклон Б». Баночка с мукой, которой кормили советских военнопленных, – более скудной, чем мука блокадного Ленинграда в его самые голодные дни. Человеческие зубы, найденные в пепле Освенцима. Фляга – оттуда же, и уцелевшее внутри нее письмо потомкам, написанное членом зондеркоманды Залманом Градовским…

Мемориальная доска из Майданека. «Мужчинам-заключенным использовать уборную запрещено». Фото: Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ

Экспонаты станут главными рассказчиками. В дополнение к ним воссоздадут блок барака в концлагере и интерактивное подобие газовой камеры. По замыслу, посетители должны будут проникнуться чувством безысходного ужаса. В этом помогут особое освещение и цветовые решения. Но реалистичности и излишнего добавления эмоциональности и так тяжелейшей экспозиции создатели постараются избежать.

Печи концентрационных лагере. Фото: Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ

– Главная цель всегда одна, – объясняет куратор проекта. – Есть очень известное высказывание одного из бывших заключенных Освенцима: «Только одна вещь на свете может быть хуже Освенцима – то, что мир забудет, что было такое место» (Генри Аппель. – Прим. ред.). Мы должны сохранить память именно для того, чтобы это не повторилось. Это история, которая рассказывает, как тонок слой человеческого в человеке. Это история о преступлении против человечности, когда одни уничтожали других просто за факт их существования, а из трупов пытались варить мыло для массового использования. Мы хотим показать правду, чтобы воспитывать в человеке человеческое.

СМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬ

В первую очередь, в музее будут ждать старшеклассников и студентов, но и «подумать здесь будет о чем каждому». С возрастным цензом на вход в музей окончательно пока не определились, но, по мнению Анны Волькович, «некоторые вещи будут слишком травмирующими для детей младше 12 лет».

Пальто заключенного по политическим мотивам. Фото: Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ

– Планируем, что музей будут посещать группами с экскурсоводом: индивидуальных посещений не предусмотрено. Причина в том, что важно не просто смотреть на эти экспонаты, но и слушать о них, – добавляет куратор. – Такая экспозиция не может обойтись без изображений мертвых обнаженных людей, но ее деления не предполагается: разной будет работа экскурсовода с взрослыми и детскими группами.

Печи концентрационных лагере. Фото: Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ

Сейчас заканчивается монтаж экспозиции, идет работа над мультимедийным и педагогическим сопровождением. Подготовка к открытию «музея в музее» шла последние два года. Затраты не разглашают, но за этот срок Военно-медицинский музей объявил два конкурса на поставку выставочного оборудования, по миллиону рублей каждый. Оба госконтракта еще не разыграны.

Помазки погибших узников. Фото: Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ

Торжественное открытие музея наметили на 27 февраля. Начиная с 29 февраля, он откроет двери для посетителей. Режим работы опубликуют на сайте Военно-медицинского музея.