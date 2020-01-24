2020-01-25T21:22:07+03:00
Общество

«Четверых бы расстрелять – остальные успокоятся»: в Карелии начался суд из-за чиновника, пожалевшего, что недовольных проблемами в ЖКХ нельзя ставить к стенке

Судят, впрочем, не самого мужчину, а депутата, который рассказал об этой истории журналистам
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сам Прокопьев в соцсетях назвал заявления депутатов "бессовестной, лживой и обреченной на провал провокацией"Сам Прокопьев в соцсетях назвал заявления депутатов "бессовестной, лживой и обреченной на провал провокацией"Фото: СОЦСЕТИ
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Большой скандал разразился в Карелии. Глава Олонецкого района Сергей Прокопьев публично назвал жителей райцентра «социальными паразитами» и пожалел о том, что нельзя «расстреливать» жалобщиков. Ну хотя бы четверых. Так, по крайней мере, утверждают члены местной депутатской комиссии.

«ЛИЦЕНЗИИ ЖЕ НЕТУ»

24 октября прошлого года в Олонце заседала депутатская комиссия. Народные избранники собрались, чтобы обсудить городские проблемы и подготовиться к очередной сессии. Выслушать их, дать наставления и взять самые больные вопросы на карандаш должен был глава районной администрации - Сергей Прокопьев. На заседание он, говорят очевидцы, явился чем-то очень раздраженный – и в какой-то момент это раздражение вылилось в две очень неприятных, а для должностного лица и вовсе опасных фразы.

Скандал разгорелся в Олонце - одном из старейших городов северной России. Фото: Александр ГЛУЗ

Скандал разгорелся в Олонце - одном из старейших городов северной России.Фото: Александр ГЛУЗ

- Зашел вопрос о том, чтобы привести в порядок памятник погибшим в Великой Отечественной войне и братскую могилу, - рассказывает депутат местного совета Нина Щербакова. Именно на нее в итоге обрушилась вся мощь чиновничьего гнева. – И Сергей Константинович высказался в том смысле, что вот в районе граждане активные – создают ТОСы (территориальные органы местного самоуправления – прим.ред.), сами привлекают деньги, сами решают проблемы. А у нас в городе какие-то «социальные паразиты».

Едкую фразочку «проглотили», заседание продолжилось. Но Прокопьев, судя по тому, как описывают ситуацию депутаты, только разогрелся.

- У нас в Олонце очень большая проблема с канализацией, - продолжает Щербакова. – Ливневки практически нет, периодически подтапливает подвалы. Конечно, поскольку тянется все это не первый год, мы эту тему снова подняли. Прокопьев слушал, а потом заявил про «жалобщиков»: «четверых бы расстрелять, остальные успокоятся». Понятно, что всерьез он никого расстреливать не собирался. Но я – и не только я – это расценила как хамство.

Слова Щербаковой подтверждают и другие депутаты – например, олончанин Игорь Некин.

По словам Нины Щербаковой, поводом для конфликта стало состояние городской канализации. Фото: СОЦСЕТИ

По словам Нины Щербаковой, поводом для конфликта стало состояние городской канализации.Фото: СОЦСЕТИ

- Я, помню, еще спросил у Прокопьева, когда все закончилось: «Сергей Константинович, расстрельный список-то объявите?» - вспоминает Некин. – А он мне ответил: «так лицензии же нету».

«ЭТО ПРОСТО ЮМОР»

От Прокопьева ждали извинений, но не дождались – и Нина Викторовна в итоге решила написать о «хамском» поведении главы губернатору Карелии Артуру Парфенчикову. Потом об инциденте узнали СМИ – и все завертелось.

По словам нашей собеседницы, Прокопьев пытался завести на нее два дела: гражданское и уголовное, за клевету. Следственный комитет, правда, его заявление отклонил, а вот Олонецкий районный суд принял. Первое заседание состоялось 22 января. Сам глава района на него не явился – отправился накануне в рабочую командировку. Пока что дело закончилось тем, что служители Фемиды заслушали свидетелей и изучили материалы. Следующее заседание назначено на 19 февраля.

Поддержали Щербакову, впрочем, не все. Так, депутат Василий Иванов рассказал «Комсомолке», что обе фразы слышал, но с их трактовкой категорически не согласен. А выносить «внутреннюю кухню» депутатского совета на всеобщее обозрение – дело вообще недопустимое.

Часть депутатов совета Олонецкого городского поселения назвала информацию о словах Прокопьева "не соответствующей действительности" и даже записала видео в его поддержку. Фото: СОЦСЕТИ

Часть депутатов совета Олонецкого городского поселения назвала информацию о словах Прокопьева "не соответствующей действительности" и даже записала видео в его поддержку.Фото: СОЦСЕТИ

- Комиссия – это такой орган, где, я считаю, каждый может говорить все, что хочет, - уверен наш собеседник. – Если мы там не сможем говорить то, что хотим – это уже конец демократии. Тем более что другие главы, в отличие от Прокопьева, к нам, бывало, вообще не приходили. Про «паразитов» и «расстрелы» я слышал, но мне показалось, что это просто юмор такой. Да, грубоватый, черный, возможно, но юмор.

В районной администрации прокомментировать ситуацию нм не смогли. Сам глава все еще в командировке, а без его распоряжения юридический отдел отвечать на вопросы журналистов оказался не уполномочен.

Как бы то ни было, сама Нина Щербакова идти не попятную не собирается – женщина готовится к новому заседанию и думает над тем, чтобы подать встречный иск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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