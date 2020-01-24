Петербуржец собрал гоночное авто за 40 млн рублей и поставил на нем рекорд России на льду Байкала

В гараже у 54-летнего петербуржца Сергея Кабаргина стройным рядком, крыло к крылу, стоят автомобили мечты: ярко-желтый Lamborgini, спортивный Dodge Viper, красавец Chevrolet Corvette. Но все эти люксовые модели совершенно теряются на фоне собственной разработки Сергея – роскошного дрифт-кара Flanker F. Автомобиль стоимостью несколько десятков миллионов рублей Кабаргин спроектировал и собрал сам. А началось все с детской мечты.

ВЗРОСЛАЯ МЕЧТА

- Я сам родом из Узбекистана. Все детство провел в крошечном городке – считай, деревне. И как-то так сложилось, что я с самых малых лет возился в гаражах, мастерил какой-то транспорт, - рассказывает Сергей. - Сначала самокат сам себе сделал, потом велосипед. Потом мотороллер собрал и мотоцикл.

В прошлом году пара Flnker F поставила рекорд России на льду Байкала - пилоты уложили авто в дрифт на скорости 246 километров в час. Фото: предоставлено Сергеем Кабаргиным

Но больше всего Кабаргину хотелось иметь свой собственный автомобиль. Пределом мечтаний в юности была «шестерка».

- Она у нас считалась самым люксовым автомобилем, - смеется Сергей. – Вся элита ездила на них.

Окончив десять классов, Кабаргин переехал в Петербург. Попробовал учиться на врача, но не пошло, поэтому ушел в армию, а вернувшись, занялся бизнесом. Поначалу мелким – фарцевал вместе с товарищами дефицитным товаром на Невском проспекте – потом все крупнее и крупнее. Сколотил приличный капитал, в девяностые пережил несколько покушений, но в итоге из всех передряг выбрался и зажил себе счастливо. До определенного момента.

Над чудо-машиной вместе с Сергеем Кабаргиным трудилась целая команда спецов - от инженеров и механиков до дизайнеров.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Потом начались кризисы, - вспоминает Кабаргин. – Я тогда половину своего бизнеса потерял. Устал, начал допускать ошибки. И в какой-то момент мне стало ясно – нужно найти себе хобби, на что-то переключиться.

РОМАНТИКА УЛИЧНЫХ ГОНОК

Хобби, впрочем, нашло его само: как-то раз в 2012-м году Сергея, возвращавшегося домой из рабочей поездки, на Пулковском шоссе тормознула компания молодых парней на тюнингованых авто.

Под капотом авто - движок на 800 лошадиных сил. Благодаря ему гиперкар способен разгоняться до 350 километров в час.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Оказалось, им машина моя понравилась – я тогда ездил на Mercedes-AMG, - вспоминает Кабаргин. – Слово за слово – они предложили мне попробовать себя в гонках. А тогда вся эта тусовка была неформальной, полуподпольной. Соревнования устраивались там же, на Пулковском шоссе – перегораживали участок трассы и гоняли. Людей собирали тайно, только своих, через смски или, когда они еще были, через сообщения на пейджеры.

Вскоре незаконная тусовка сошла на нет: гонки стали модными, совершенно посторонние люди, откуда-то узнавшие про неформальные соревнования, стали вычислять их и приезжали на трассу.

- В общем, организаторы сами все это прикрыли, - констатирует Сергей. – Ну а я перешел в серьезный спорт – настолько меня все это захватило. Словами ведь не опишешь, что такое гонки. Это не просто адреналин, не просто свобода. Это что-то совершенно иное, эйфория какая-то невероятная.

Вот так мог бы выглядеть Flanker F, если бы не сорвавшееся сотрудничество с датской компанией. Какая версия вам нравится больше?Фото: Артем КИЛЬКИН

Причем занялся Кабаргин не просто гонками, а дрифтом – это когда автомобиль на большой скорости «ставят» в занос и так едут по трассе.

- Это очень молодой вид спорта, - рассказывает Кабаргин. – И основная проблема в том, что специальных автомобилей для него – как, например, для «Формулы 1» - попросту не существует. Люди покупают серийные модели и сами их переделывают под свои нужды.

АВТОМОБИЛЬ – «БРАТ» САМОЛЕТА

Так у Сергея появилась идея собрать свой собственный, уникальный, первый в мире гиперкар, предназначенный для дрифта. За реализацией дело не стало, благо, деньги и деньги позволяли, и было много знакомых первоклассных дизайнеров и механиков.

"Гражданская" версия сертифицирована для езды по городу. От "гоночной" она отличается, например, наличием поворотников и ковриков в салоне.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Поначалу мы планировали разрабатывать и строить автомобиль совместно с датской компанией, которая занимается выпуском спортивных автомобилей, - рассказывает Кабаргин. – Но когда с нашей стороны все уже было готово, там сменилось руководство, и новому директору наш проект стал не интересен. Так что пришлось все делать самостоятельно.

«На память» от неудавшегося сотрудничества у Flanker F остался дизайн – внешне автомобиль действительно напоминает датские гиперкары. Но на это сходство заканчивается – практически все, от двигателя до подвески, разработано и собрано с нуля, усилиями самого Сергея и его команды. Чтобы понять, как должна быть устроена механика «идеального авто», нашему герою пришлось расстаться с несколькими десятками миллионов рублей – премиум-авто вроде желтой Lamborgini, стали для энтузиастов чем-то вроде наглядного учебного пособия. Машины покупали, разбирали до винтика, сканировали детали на специальной аппаратуре, анализировали, чтобы найти лучшие решения, а то, что находили, внедряли во Flanker F. Свое название уникальное авто, кстати, получило от российского истребителя СУ-35, способного летать боком – Flanker его называют в классификации НАТО.

Еще одно достижение гонщиков-мастеров - эпический дриф-заезд на полной скорости по историческому центру Санкт-Петербурга. Фото: предоставлено Сергеем Кабаргиным

«СЛУЧАЙНЫЙ» РЕКОРД

Первый опытный экземпляр собрали за полтора года. За ним последовал второй – а уже в марте 2019-го на счету новоизобретенной модели оказался первый рекорд России. На фестивале экстремального автоспорта «Байкальская миля» на заледеневшем озере Байкал Сергей Кабаргин поставил свой Flanker F в дрифт на 246 километрах в час!

- Основная сложность была в том, что лед на Байкале очень нестабильный, - вспоминает Сергей. – Буквально за секунду там, где раньше была ледяная равнина, может возникнуть «порог» высотой 20-30 сантиметров. Но к счастью во время нашего заезда ничего подобного не случилось. А рекорд мы, кстати, поставили, можно сказать, случайно – уже после того, как все закончилось, оказалось, что на фестивале были представители Книги рекордов России. Они предложили нам зафиксировать достижения – и мы, разумеется, согласились.

Внутри, по словам нашего фотографа, удобно, но низковато. Зато сразу чувствуешь, что это - серьезное гоночное авто.Фото: Артем КИЛЬКИН

За неполный год Flanker F успел побывать и в пустыне и на горном серпантине. А уже совсем скоро его ждет первый по-настоящему крупный дебют – на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области пройдут всероссийские соревнования по дрифту Russian Drift Series.

Сейчас чудо-машина Кабаргина существует в трех экземплярах – двух «боевых, предназначенных для скоростных трасс, и одном «гражданском», адаптированных под езду по городским улицам. На авто уже поступил почти десяток заказов. Но запускать Flanker F в серийное производство, даже несмотря на немалую прибыль (по словам самого Сергея, речь идет о суммах явно не меньше 40 миллионов рублей), наш герой не хочет.

- Это все-таки хобби, дело, к которому лежит душа, - признает он. – И превращать его в работу, в конвейер, неправильно. Мне нравится осознавать, что мы сделали что-то действительно уникальное. Так пусть оно уникальным и остается.

Автомобили названы в честь истребителя СУ-35, способного летать боком. В классификации НАТО он называется Flanker.Фото: Артем КИЛЬКИН

ТТХ АВТО

Масса – 1 300 килограмм

Максимальная скорость – 350 километров в час

Мощность двигателя – 800 лошадиных сил