2020-01-24T18:39:31+03:00
Недвижимость

В Петербурге подорожали квартиры: однушки - почти на 9 процентов, двушки - на 8

А вот темпы строительства за 2019 год снизились
Степан СТЕПАНОВ
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В 2019 году в Петербурге подорожали квартиры.В 2019 году в Петербурге подорожали квартиры.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Недвижимость дорожает практически во всех регионах России, не стал исключением и Санкт-Петербург, где в 2019 году дороже стали и квартиры в новостройках, и квартиры на вторичном рынке. К таким данным пришли аналитики сервиса Яндекс.Недвижимость, проведя подробное исследование.

- Относительно 2018 года жилье в Санкт-Петербурге в 2019 году подорожало в пределах 10%, - отмечают специалисты. - На первичном рынке в декабре прошлого года квадратный метр в объявлениях на Яндекс.Недвижимости в среднем стоил 122 500 рублей, это на 9,6% больше, чем годом ранее. На вторичном рынке цена квадратного метра чуть ниже - 113 500 рублей, но это на 8% больше, чем в 2018-ом.

Как выросла стоимость жилья в Петербурге в 2019 году. Фото: Яндекс.Недвижимость

Как выросла стоимость жилья в Петербурге в 2019 году. Фото: Яндекс.Недвижимость

Что касается площади квартир, то по-прежнему в лидерах однокомнатные квартиры. Они, кстати, тоже подорожали за год - на 5%. Если в 2018-м году однушку можно было взять в среднем за 4,2 млн рублей, то в 2019-ом - за 4,4. Двухкомнатные по востребованности на втором месте, их стоимость увеличилась на 3,5% (вместо 5,9 млн рублей сегодня за нее придется выложить 6,1 млн).

Самым дорогим районом Петербурга остался Дворцовый - квадратный метр тут стоит 277 000 рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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