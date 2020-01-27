Строители, которым не заплатили за работу, повредили фасад Дома Корфа на Почтамтской улице

Жители дома номер 8 по Почтамтской улице в шоке. Долгое время они жили в состоянии ремонта, который делали на фасаде исторического здания. А вечером воскресенья, 26 января, все те же строители пришли назад и стали ковырять и отбивать штукатурку, портя свою же работу.

- Свежеотреставрированный фасад, на ремонте которого были затянуты сроки. Пришли работники из Средней Азии и начали скалывать топором фасад с криками «Мы сейчас все срубим, нам не заплатили денег». И во дворе тоже откосы повредили, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

Строители "поработали" и над дворовым фасадом и над внешним. Фото: Фонд капремонта.

После «набега» строителей, на асфальте осталась горка срубленной штукатурки, а стена только что отремонтированного дома стала щербатой. Теперь зданию вновь потребуется помощь реставраторов, хоть и не слишком масштабная.

Учитывая вечернее время и выходной день, установить фирму-подрядчика и получить комментарии не удалось. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

Справка «КП»:

Дом К. Н. Корфа - здание в стиле «Классицизм», построенное неизвестным архитектором в XVIII веке. Позднее, в 1881-1886 годах частично перестроено архитектором Андреем Гуном. В 2001 году здание включено в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.