Как родился дерзкий план операции «Январский гром»

18 января 1943 года наши войска прорвали блокаду Ленинграда и отбили у фашистов узкий коридор вдоль южного побережья Ладоги. Осажденному городу стало легче дышать. Но это была еще не окончательная победа. И дальше сокрушить фашистскую оборону не удалось. Требовалось новое наступление, чтобы окончательно освободить город от осады. Так родился дерзкий план операции «Январский гром».

Его смелость состояла в том, что наступление должно было начаться не там, где ждали немцы, - на перешейке между Ленинградом и Большой землей, а с плацдарма под Ораниенбаумом - небольшого пятачка земли, который наша армия удерживала с сентября 1941 года… Этот плацдарм был отрезан не только от Большой земли, но и от Ленинграда. Связь с ним осуществлялась только через Финский залив: летом по воде, зимой по льду. Как на ладожской Дороге жизни. Не случайно путь через залив назвали Малой дорогой жизни.

Чтобы опрокинуть немцев, требовались огромные силы. На плацдарм под носом врага перебросили 2-ю ударную армию под командованием Ивана Ивановича Федюнинского - около 60 тысяч солдат, огромное количество военной техники и боеприпасов.

Будущая операция держалась в строжайшем секрете, даже наши генералы не знали ее подробностей. Корпусу генерала Анатолия Иосифовича Андреева предстояло нанести первый удар. Все детали наступления генерал узнал только когда прибыл на плацдарм - за месяц до начала.

Подготовка велась тайно, но масштабно. В мерзлой земле наши саперы вырыли 18 километров ходов сообщения, обезвредили немецкие минные поля, оборудовали позиции для орудий.

Бои под Ленинградом.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

ЧАСЫ ОТ ГЕНЕРАЛА В ПОДАРОК

Контролировали ход работ лично командиры дивизий. Немцам не удалось даже заподозрить неладное. Однажды генерал Андреев проверял скрытные проходы к передовой врага. Дошел до конца и высунул голову. А там - метрах в ста - сидели гитлеровцы. Они отдыхали, кто-то играл на губной гармошке. К счастью, генерала не заметили. Андреев потихоньку ретировался. Вернувшись в штаб, поблагодарил саперов за отличную работу.

Бойцов нужно было подготовить к жарким боям. Каждый день проходили учения. Однажды на них появился командующий Федюнинский и тут же спросил: не испугаются ли солдаты, если на них пойдут танки? Бойцы молчали. Тогда Федюнинский спросил молодого солдата: «Вот ты усидишь?» Тот несмело кивнул.

«Проверим», - сказал генерал. Новобранец сел в окоп. Когда над ним прошел танк, поднялся и метнул связку гранат. Федюнинский остался доволен, снял с руки часы и вручил солдату.

«Кто еще сядет в окоп?» - теперь откликнулось большинство. Федюнинский приказал всех обкатать танками, но добавил: «Часов у меня больше нет». Впрочем, разве в часах дело? Скольких солдат позже спасли эти учения…

Все гадали: когда начнется наступление? Командир одной из батарей Петр Мельников вспоминал: «Меня вызвали в штаб и сказали, что открыть огонь предстоит 14 января через два часа после поступления сигнала с кодовым словом «мастика». И добавили: «Бойцам пока подробности сообщать не нужно».

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

14 января в 2 часа 25 минут на батарею поступило сообщение: «Начало атаки в 10 часов 40 минут». Но пароль не сказали. Скорее всего, данные передали, чтобы сбить с толку разведку врага.

В 7 часов 35 минут на КПП Мельникова раздался телефонный звонок. Голос произнес только одно слово: «Мастика».

Утром 14 января 1944 года все командиры не сводили взгляда со стрелок часов. И вот - 09.35… Тишину разорвали громовые раскаты орудий. 14 января на врага падало 25 снарядов в секунду. Обстрел шел 65 минут. 15 января обстрел длился 100 минут…

Наше наступление развивалось стремительно. Через день после атаки с Ораниенбаумского плацдарма в бой со стороны Пулково вступила 42-я армия. 19 января 1944 года 2-я и 42-я армии соединились в районе Ропши у деревни Русско-Высоцкая.

К концу января фашисты были отброшены от Ленинграда. Город был окончательно освобожден от вражеской осады. Вечером 27 января над Невой прогремел еще один «январский гром» - салют из 24 залпов, выпущенный из 324 орудий. Эта дата вошла в историю как День ленинградской победы.