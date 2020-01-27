Путь к спасению

ЭВАКУАЦИЯ

В первые военные дни во всех подразделениях Ленинградского узла проходили собрания. В общей сложности на них присутствовало более 29 тысяч железнодорожников. Практически все рвались на фронт. О приеме в ряды народного ополчения подано 1400 заявлений. Сформировано три железнодорожных батальона общей численностью около 2,5 тысячи человек. И все-таки главный свой ратный подвиг железнодорожники с первых дней войны совершали прямо на рабочем месте - в составе поездных бригад, коллективов депо, ремонтных команд.

Переброска войск, техники и боеприпасов для железнодорожников была привычным делом и до начала войны, однако переправлять грузы под авианалетами и бомбежками казалось чем-то невероятным. Другого выхода не было. С первых дней на Октябрьскую железную дорогу легла основная ответственность за эвакуацию. Из прифронтовых территорий и Ленинграда вывозили мирных жителей, предприятия передислоцировались за Урал.

За 2 месяца - с 29 июня по 27 августа - из Ленинграда эвакуировали 565 тысяч человек, было отправлено 282 пассажирских состава. Еще 174 тысячи ленинградцев выехали вместе со своими фабриками и заводами, эвакуировали 92 предприятия. Для их перевозки было задействовано 40 тысяч вагонов. Гитлеровское командование стремилось всеми силами нарушить железнодорожные коммуникации. Первая бомба упала на дорогу уже 2 июля, а 21 августа фашисты захватили Чудово. Поезда на Москву теперь шли через Мгу, но 29 августа и туда высадился вражеский десант. С этого дня железнодорожная связь Ленинграда с Большой землей была прервана.

СКОРБНАЯ ДАТА

8 сентября 1941 года навеки вошло в историю. В этот день гитлеровская группа армий «Север» захватила Шлиссельбург и отрезала Ленинград от остальной страны. С этого дня началась беспримерная в истории войн 900-дневная блокада.

В 1941 году все железнодорожные предприятия Ленинграда перешли на выпуск оборонной продукции. Строили бронепоезда, которые прямо из цехов направлялись на передовую. Огромный вклад железнодорожники внесли в работу Дороги жизни, которая начала действовать с 12 сентября 1941 года. Ее водный участок проходил по Ладожскому озеру, а от него продовольствие везли на поездах. Все 900 блокадных дней железнодорожники вместе со всеми ленинградцами переносили страшные тяготы военного времени: получали скудный паек, спали в мастерских и конторках, мерзли в жесточайшие морозы. И одновременно героически трудились для фронта и для победы, в которой никто не сомневался. С 15 по 18 января 1943 года войска ударных группировок Волховского и Ленинградского фронтов провели операцию «Искра». Блокада была не снята, но уже прорвана. И первой заботой стало восстановление железнодорожного сообщения осажденного города с Большой землей.

РИСКОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

С февраля 1943 года начала работу Дорога победы - более безопасная замена Дороги жизни. Построить ее стало возможно после прорыва блокады, когда войска Волховского и Ленинградского фронтов во время операции «Искра» перешли в наступление с востока и запада и 18 января объединились на левом берегу Невы. Был освобожден Шлиссельбург, а полоска отвоеванной в ходе боев земли составляла в ширину 8-11 километров. Но и этого было достаточно, чтобы незамедлительно начать сооружение коммуникаций, которые позволили бы в разы увеличить поток необходимых Ленинграду грузов.

Мемориальный музей «Дорога победы» был открыт в 1995 году в здании станции Петрокрепость.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тяжелые бои шли и южнее Ладожского озера. Враг еще не был выбит с Синявинских высот, не было полностью освобождено побережье Невы, а Государственный комитет обороны уже принял постановление о строительстве на освобожденной от врага полосе земли новой железнодорожной ветки от Шлиссельбурга до платформы Поляны на Большой земле.

Решение было очень рискованным: ширина «коридора» была небольшой и противник мог его легко обстреливать - немецкие позиции находились всего в пяти-шести километрах. Плюс ко всему пролегать железная дорога должна была через болото, лес, а кое-где через Неву. При этом на строительство выделили не более двадцати дней. Но строительство дороги было жизненно необходимо для Ленинграда.

Вся экспозиция посвящена истории строительства и строителям Дороги победы, Шлиссельбургской трассы в годы войны и беспримерному героизму железнодорожников.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОГДА НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Возглавил стройку выдающийся инженер Иван Георгиевич Зубков. Кстати, перед вой- ной он руководил строительством метро в Ленинграде. Трудности подстерегали на каждом этапе, и это были не только сжатые сроки строительства и сложные природные условия. Основной проблемой рабочих стали неразорвавшиеся снаряды и мины. Пока возводили Дорогу победы, нашли 1730 мин, 7 неразорвавшихся бомб и 52 артиллерийских снаряда. И это притом что строительство велось под непрерывным артиллерийским и даже минометным огнем противника! Обстрелы не только мешали строить, но и разрушали уже возведенные конструкции. Все усугубляли сильные морозы и бураны. Однако работы велись круглосуточно.

Несмотря на все трудности, дорогу Шлиссельбург - Поляны сдали на трое суток раньше намеченного срока. Ее построили всего за семнадцать суток. Дорога победы была длиной 33 километра с тремя мостами: через Неву, Назию и Черную. Кроме того, там было три разъезда, а также устройства для электро- и водоснабжения.

Впервые испытали магистраль 2 февраля. Первые эшелоны пошли по ней с 6 февраля. А уже 7-го числа блокадники встретили первый поезд с провизией. Состав с продовольствием и боеприпасами с Большой земли привели старший машинист депо Волховстрой Иван Пироженко, помощник машиниста Виктор Дятлев, кочегар Иван Антонов.

Сразу же после открытия движения на линии Шлиссельбург - Поляны приступили к строительству еще одного железнодорожного моста через Неву. Проект предполагал устройство пяти пролетов шириной около 20 метров, через которые могли проходить грузовые и малые пассажирские суда. Для пропуска больших пассажирских судов и военных кораблей с высокими мачтами предусмотрели один разводной пролет.

Возводили мост солдаты, строители-железнодорожники и около тысячи местных жителей. Несмотря на огромные трудности и потери, которые наносили систематические обстрелы фашистов, переправу тоже построили в рекордно короткий срок. 18 марта 1943 года установили последнее пролетное строение. В этот же день по мосту прошел первый обкаточный поезд. Движение открыли ранним утром 19 марта.

ПОДВИГ ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Построенную трассу народ назвал Дорогой победы, а железнодорожники называли коридором смерти. Каждый рейс по дороге был равен подвигу. Артобстрелы, бомбардировки более 1200 раз разрушали железнодорожный путь и линии связи. Более двухсот железнодорожников разных профессий отдали здесь свою жизнь за свободу Родины. На места погибших становились их товарищи.

Память о самоотверженном труде железнодорожников в тылу и на фронте передается из поколения в поколение.Фото: Олег ЗОЛОТО

Итог работы железнодорожников в 1943 году и деятельности Дороги победы: в Ленинград доставлено 4 441 608 тонн различных грузов. И это всего за год! А ведь за предыдущий период блокады в осажденный город удалось привезти только полтора миллиона тонн грузов. Налаженное транспортное сообщение помогло сконцентрировать силы и нанести врагу сокрушительный удар. 27 января 1944 года блокада была полностью снята.

Дорога победы действовала до 10 марта 1944 года. Именно по ней была переброшена 2-я ударная армия, которая с Ораниенбаумского плацдарма в январе 1944 года начала операцию «Январский гром», полностью освободившую Ленинград от вражеской блокады.

КСТАТИ

8 мая 1995 года в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне на станции Петрокрепость был открыт мемориальный комплекс «Дорога победы». Ранее, к 40-летию победы, в 1975-м там же установили паровоз-памятник Эм 921-83, который первым отправился 7 февраля 1943 года из Ленинграда на Большую землю. А в 1979-м паровоз Эу 708-64, который привел в город первый поезд после прорыва блокады, разыскали на Южной железной дороге, доставили в город и поставили на вечную стоянку на станции Волховстрой.

Теперь ежегодно 7 февраля на станции Петрокрепость проходит большое мероприятие Октябрьской железной дороги, посвященное прибытию с Большой земли в Ленинград первого поезда после прорыва блокады.