Моржи Петербурга устроили заплыв в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Накануне Ленинградского дня победы в Московском парке Победы прошел традиционный заплыв моржей. Свой необычный «водный» парад участники посвятили людям, сражавшимся за нашу страну и одолевшим захватчиков. Возглавили заплыв легенды зимнего плавания - «Моржи блокадного батальона». Это единственная в мире команда, созданная блокадниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Основана она была в Петербурге четверть века назад. Тогда в батальоне было 15 бойцов. Сейчас осталось трое.

Члены Клуба любителей зимнего плавания Московского района известны далеко за пределами России.Фото: Андрей ГАШЕВ

ДОСТОЙНЫЙ КОМАНДИР

Возглавил парад житель осажденного города Борис Ратушный. Ему 82 года. Он был одним из тех, кто стоял у основания блокадного батальона. Когда пришла война, Борису Абрамовичу исполнилось четыре года. О тех тяжелых днях он рассказывает неохотно. Вспоминает жуткий голод, из-за которого стал слепнуть. В 1942 году мальчика эвакуировали из осажденного города. Со временем зрение вернулось, но появились другие недуги.

Борис Ратушный занимается зимним плаванием уже 40 лет.Фото: Андрей ГАШЕВ

В надежде поправить здоровье, Борис Ратушный занялся зимним плаванием. Было это 40 лет назад. Тогда он трудился разработчиком систем управления кораблей. Осенью 1979 года мужчина оказался в длительной командировке в Куйбышеве. Там он познакомился с местными моржами и вступил к ним в секцию. По возвращению в Ленинград – стал членом Клуба любителей зимнего плавания Московского района. Годам Борис Ратушный сдается непокорно. Несмотря на возраст, продолжает заниматься спортом, плавать в любую погоду и работать инструктором.

Возглавил заплыв Президент Федерации закаливания и зимнего плавания Петербурга Борис Ратушный.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Мы проводим этот праздник с волнением. Наши ряды блокадников, к сожалению, редеют. Сейчас в нашем клубе занимаются люди разных поколений. Всех, кто хочет заниматься спортом, общей физической подготовкой, плаванием, мы приглашаем к нам, - приветствовал собравшихся Борис Ратушный.

За безопасностью участников следили спасатели.Фото: Андрей ГАШЕВ

Он же командовал парадом моржей. Борис Абрамович за прошедшие годы воспитал не одно поколение петербургских моржей. К нему с уважением относятся как юные члены, так и старожилы клуба. Один из них – 90-летний Нариман Джелильевич Муртазаев – самый взрослый участник команды.

В феврале Нариману Муртазаеву исполнится 91 год.Фото: Андрей ГАШЕВ

Он был единственным советским пловцом, участвовавшим в заплыве 30 км вдоль пролива Босфор. В прошлом году Нариман Муртазаев вместе со всеми преодолел дистанцию 25-метров. В этом – здоровье немного подвело. Несмотря на неважное самочувствие, он приехал в парк Победы и поддерживал участников с берега.

«ЖИВУТ И ПОБЕЖДАЮТ»

Президент Федерации закаливания и зимнего плавания Петербурга наградил отличившихся за прошедший год спортсменов, а затем дал команду зажечь Большой поминальный костер памяти жертв блокады.

Участники заплыва зажгли Большой поминальный костер памяти жертв блокады.Фото: Андрей ГАШЕВ

Несмотря на непогоду, вокруг Матросского пруда собрались сотни горожан. Моржей, приблизившихся к полынье с флагами в руках, они встретили одобрительными криками и овациями. Борис Абрамович и ребенок блокадного Ленинграда,78-летняя Алла Балмасова, в числе первых бросились в ледяную воду.

Награждение членов клуба.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Многие блокадники, к сожалению, уже не выходят из дома. Возможно, они увидят это мероприятие по телевизору, - сказал Борис Ратушный. - Тогда они узнают, что их сверстники еще живут и побеждают. Может быть, им станет легче.

Петербургские моржи готовы плавать в любую погоду.Фото: Андрей ГАШЕВ

«ЭТО КАЖЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ»

Самым юным участником заплыва стал Ярослав Тиханович. Мальчик учится в шестом классе. В апреле 2019 года школьник стал призером Пятого этапа Кубка мира и чемпионата России по зимнему плаванию.

Участниками торжественного заплыва стали около 30 человек.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Сверстники говорят, что я занимаюсь необычным хобби. Все-таки холодная вода. И без подготовки это кажется невозможным, - поделился Ярослав. – Мне нравится то ощущение, когда ты выходишь из воды. Чувствуешь, что все прошло и становится так тепло.

Любовь к зимнему плаванию школьнику привил отец. Дмитрий Дроздов привел сына на занятия четыре года назад. В прошлом году к нему присоединился младший сын – третьеклассник Глеб.

Братья Тиханович и их папа Дмитрий Дроздов.Фото: Андрей ГАШЕВ

И ветеранам зимнего плавания, и юным моржам «Комсомольская правда в Петербурге» вручила подарки от партнеров издания.

Участники заплыва получили подарки от "Комсомольской правды в Петербурге" и партнеров.Фото: Андрей ГАШЕВ

Компания «Европром» подготовила для участников заплыва продуктовые наборы, а фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» - книгу Анатолия Аграфенина «Неизвестная блокада: две дороги». В основу произведения легли архивные документы и воспоминания людей, которые петербургский писатель собирал в течение сорока лет.