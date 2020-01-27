Прогноз погоды на февраль 2020 в Санкт-Петербурге: Метеорологи обещают снегопады и морозец

Погода в Северной столице может уже в ближайшие дни поставить еще два рекорда. На этот раз абсолютных: по словам синоптиков, у января-2020 есть все шансы стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений (то есть, с 1743 года) и заодно – первым за 277 лет январем с положительной средней температурой. Да и прогноз погоды на февраль 2020 в Санкт-Петербурге не радует: там все те же оттепели и мокрый снег.

- Сейчас средняя температура января - + 2,2 градуса, - отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. – А должно быть почти -8. До конца месяца она должна понизиться, но не сильно – примерно до +1,4 - + 1,6 градусов.

Не спешите менять непромокаемые осенние ботинки на теплые зимние сапоги. Снег и морозы будут посещать Северную столицу эпизодически, а вот слякоть и лужи с нами, похоже, надолго.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, на кое-какие сюрпризы «аномальная» зима еще способна. Так, по словам нашего эксперта, уже сегодня, в ночь с 27 на 28 января температура понизится до -3 градусов, а Санкт-Петербург накроет снегом. Выпадет его, конечно, мало – примерно 1-3 сантиметра – но это, согласитесь, уже кое-что.

- В среду и четверг каких-либо существенных осадков не ожидается, - продолжает Леус. – Однако среднесуточные температуры ожидаются положительные, так что и эти выпавшие крохи будут постепенно подтаивать.

В пятницу, в последний день января, вновь немного подморозит – до -4 ночью – и опять пройдет небольшой снежок. В общей сложности к 1 февраля его нападает примерно на восемь сантиметров – все еще ниже нормы, но на фоне той распутицы, которая царит на дорогах и тротуарах сейчас, очень даже неплохо.

- Первый день февраля будет относительно морозным, а вот начиная со 2 числа и на три-четыре дня далее в город вновь вернутся оттепели, - продолжает Леус. – И вообще февраль, скорее всего, своим характером будет напоминать январь: один-два дня с небольшими морозцами, а потом три-четыре дня с оттепелями.

Самыми морозными (до -11 градусов ночью) должны стать шесть дней - с 15 до 20 февраля включительно. Так что, как говорится, ловите момент.Фото: Артем КИЛЬКИН

Самым холодным периодом, более-менее похожим на зиму, по словам нашего эксперта, должен стать период с 15 по 20 февраля. В эти дни температура будут опускаться ночью до -6, -11 градусов, а днем – до -6, -8. Увы, но это все, на что способна зима в этом году.

- После двадцатого числа опять начнется чередование оттепелей и небольшого морозца, - констатирует Леус.

Впрочем, отмечает наш собеседник, все это – долгосрочный прогноз, а значит, никто не может ручаться, что погодные условия в Северной столице сложатся именно так и никак иначе. Но все же будем надеяться, что нам доведется этой зимой и увидеть хороший чистый снег и ощутить пусть и небольшой, но все же морозец – иначе будет совсем грустно.