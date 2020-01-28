Во имя света

25 января 1942 года на весь Ленинград работал один-единственный генератор на ГЭС-1 с нагрузкой 3000 кВт, способный осветить лишь основные стратегические и административные здания, такие как Смольный, госпитали и Главпочтамт.

От ежедневных авиаударов страдали, в первую очередь, стратегические объекты города, в том числе энергетические. За весь период блокады вражеские войска более пяти тысяч раз поражали сетевые сооружения, кабели и воздушные линии.

«На своих боевых постах осколками снарядов и бомб было убито свыше 98 и ранено около 153 энергетиков. К ним следует добавить свыше 1750 человек, не выдержавших тяжелых испытаний блокады и погибших от голодной дистрофии», - пишет в своих воспоминаниях главный инженер «Лен- энерго» (1938-1950) Сергей Усов.

Переломный момент наступил в декабре 1941 года после разгрома фашистов под Волховом. Именно тогда Военный совет Ленинградского фронта совместно с Государственным комитетом обороны (ГОКО) принял решение о восстановлении Волховской ГЭС и возобновлении поставок электроэнергии в осажденный город.

Предложение «Ленэнерго» о прокладке кабеля по дну Ладожского озера в самом узком его месте было одобрено Советом 7 августа. Ответственными за реализацию проекта стали инженеры «Ленинградской кабельной сети» Никодим Туманов и Иван Ежов. Согласно личным дневникам Туманова, специалист три дня провел, запершись в одном из кабинетов «Ленэнерго». В итоге был разработан совершенно новый способ прокладки: вся длина кабельной вставки (22,5 км и более 40 барабанов) предварительно монтировалась в укромном месте бухты Морье на железной барже и далее, в одну проходку со скоростью 2-2,5 км/ч, укладывалась на глубину 18-20 м.

На выгрузку и укладку полукилометрового участка кабеля уходило до двух часов. Фото: «Ленэнерго».

Перед ленинградским «Севкабелем» была поставлена задача: изготовить свыше 110 км кабеля сечением 120 мм всего за одиннадцать дней. Напряжение - 10 кВ, выпуск большего не позволяло частично разрушенное оборудование завода. Миссия казалась невыполнимой: производство, в котором заняты были в основном женщины и дети, находилось под постоянными артобстрелами. Не хватало не только рук, но и материалов, поэтому вместо специальной изоляционной бумаги пришлось использовать альтернативную, с водяными знаками, для печати банкнот. Отсюда и второе название «кабеля жизни» - «кабель с денежкой».

Работы по прокладке линии начались в сентябре 1942 года. Руководил процессом главный инженер «Ленэнерго» Сергей Усов. В Ладожский район было стянуто множество специалистов: кабельщиков, водолазов, связистов и спасателей. Более ста рабочих, в основном женщин, предоставили заводы «Красный выборжец», имени Ильича, «Возрождение» и «Радист». Постоянные вражеские обстрелы вынуждали бригады работать ночью и надежно маскировать спецтехнику и топливо. Энергетики каждый день рисковали жизнью, вели работы под налетами фашистской авиации.

Подача кабеля в трюм баржи - одна из тяжелейших задач. Общий вес всех барабанов - 500 тонн. Среди сотрудников заводов, которые занимались этой работой, были, в том числе, и женщины. На выгрузку и укладку полукилометрового участка уходило до двух часов. Согласно воспоминаниям Туманова, за восьмичасовую смену удавалось сматывать до десяти барабанов, то есть более пяти километров линии.

23 сентября 1942 года в 12 часов 30 минут энергетическая блокада Ленинграда была прорвана, осажденный город получил долгожданный ток с Волховской ГЭС. Реализовать сложнейшую операцию удалось за 48 дней вместо отведенных Советом Ленинградского фронта 56.

Это был настоящий триумф: в город вернулась электроэнергия, а с ней и надежда на скорую победу. Благодаря «Кабелю жизни» электроэнергию смогли получать около трех тысяч жилых домов, оборонные предприятия, вновь пошел трамвай.